Neuquén volvió a romper su propio techo productivo y alcanzó en abril de 2026 un nuevo récord histórico en producción de petróleo, impulsado por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y el avance del desarrollo no convencional.

Según datos oficiales de la subsecretaría de Hidrocarburos provincial, la producción llegó a 628.924 barriles por día, una cifra que posiciona a la provincia como responsable de más del 70% del petróleo que produce actualmente la Argentina.

El volumen representó un crecimiento del 3,13% respecto de marzo y una suba interanual del 36,18% frente a abril de 2025. En paralelo, el acumulado del primer cuatrimestre mostró un incremento del 32,37% en comparación con el mismo período del año pasado.

Con estos números, Neuquén consolidó además el liderazgo absoluto de Vaca Muerta dentro de la matriz energética nacional. La producción total del país alcanzó en abril los 891.704 barriles diarios, según la Secretaría de Energía de la Nación, y la provincia explicó el 70,5% de ese total.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la expansión de áreas clave del shale neuquino como El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena, donde las operadoras aceleraron perforaciones, etapas de fractura y conexiones de nuevos pozos.

La producción no convencional volvió a marcar el pulso de la actividad hidrocarburífera. En petróleo, el shale y otros recursos no convencionales alcanzaron los 610.664 barriles diarios, equivalentes al 97,10% de toda la producción provincial.

En gas, Neuquén produjo 101,19 millones de metros cúbicos diarios. Aunque el dato mostró una leve baja mensual del 0,08%, registró un crecimiento del 10,91% respecto de abril de 2025. En el acumulado anual, la suba fue del 5,94%.

También en el segmento gasífero el no convencional se consolidó como dominante. La producción shale y tight alcanzó los 91,65 millones de metros cúbicos diarios, es decir, el 90,57% del total provincial. Dentro de ese universo, el shale gas aportó 82,75 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes al 81,78% de toda la producción de gas de Neuquén.

El nuevo récord productivo aparece además como uno de los principales objetivos de la estrategia energética impulsada por el gobierno provincial de Rolando Figueroa, que busca potenciar el desarrollo de Vaca Muerta con mayor infraestructura, acuerdos de inversión y ampliación de la capacidad de evacuación de crudo y gas.

Desde el Ejecutivo neuquino sostienen que el crecimiento de la producción debe traducirse también en mayores niveles de empleo, obras y desarrollo para la provincia, bajo un esquema que combine expansión energética y redistribución territorial de los recursos.

El avance de Vaca Muerta permitió que Neuquén no solo siga liderando la producción nacional de hidrocarburos, sino que además se consolide como el principal motor energético y exportador del país, en un contexto donde el shale argentino gana cada vez más peso en los mercados internacionales.