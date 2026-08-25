El crecimiento de Vaca Muerta genera nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios, pero también plantea una necesidad concreta: conseguir financiamiento para acompañar la expansión. Frente a las limitaciones del crédito bancario tradicional, el mercado de capitales ofrece herramientas que pueden adaptarse a los plazos y necesidades de cada compañía.

Así lo explicaron Gustavo Gardey, y Juan Manuel Benitez, representantse de Bull Road Investments y Oxus, quienes destacaron que instrumentos como los pagarés, fideicomisos financieros y obligaciones negociables pueden permitir que empresas neuquinas accedan a fondos para incorporar maquinaria, vehículos, equipamiento y personal.

“Mientras en el sistema financiero bancario tradicional las empresas deben adecuarse a la oferta de productos de los bancos, en el mercado de capitales las herramientas pueden adecuarse a la demanda de cada compañía”, señalaron.

Uno de los casos en los que estas alternativas pueden resultar determinantes es el de las empresas que consiguen nuevos contratos, pero necesitan capital para comenzar a ejecutarlos. “Una compañía puede tener el conocimiento y ganar una licitación, pero necesitar fondos para garantizar el cumplimiento del contrato”, explicaron..

Para esas necesidades de corto y mediano plazo aparecen instrumentos como las cauciones bursátiles, los cheques y los pagarés. En tanto, los fideicomisos financieros permiten anticipar ingresos futuros y transformarlos en recursos disponibles para afrontar inversiones o capital de trabajo.

Las obligaciones negociables constituyen otra alternativa y, según el especialista, no están limitadas a grandes compañías o multinacionales. También pueden ser utilizadas por pymes que cuenten con proyectos productivos viables y capacidad para generar los recursos necesarios para devolver el financiamiento.

El financiamiento como motor de expansión

La lógica, explicó, consiste en evaluar el rendimiento esperado de un proyecto frente al costo del financiamiento. Cuando una inversión puede generar un rendimiento superior a la tasa a la que la empresa consigue los fondos, el endeudamiento puede convertirse en una herramienta para crecer sin comprometer la totalidad del capital propio.

El desafío adquiere una dimensión particular en Neuquén por la velocidad de expansión de Vaca Muerta. El crecimiento de la producción hidrocarburífera no solo beneficia a las compañías directamente vinculadas con la extracción de petróleo y gas, sino que genera demanda en una amplia cadena de actividades.

Transporte, logística, reparación y mantenimiento, construcción, comercio, servicios profesionales y provisión de equipamiento forman parte de un entramado que se expande a medida que aumenta la actividad energética.

También crecen las necesidades de infraestructura y servicios públicos. La llegada de trabajadores y empresas genera mayor demanda de viviendas, caminos, salud, educación y otros servicios, ampliando el impacto económico de la actividad hidrocarburífera.

En ese proceso, las pymes proveedoras ocupan un lugar central: son las que deben ampliar su capacidad operativa para responder a contratos de mayor volumen y, en muchos casos, realizar inversiones antes de comenzar a percibir los ingresos asociados a esos nuevos negocios.

El mercado de capitales, más allá de la especulación

Los especialistas pusieron el foco en una de las principales barreras para ampliar el uso de estas herramientas: la percepción que todavía existe en Argentina sobre el mercado de capitales.

Durante décadas, sostienen, fue asociado por amplios sectores con la especulación financiera o la “timba”, cuando también puede funcionar como un mecanismo para canalizar ahorro hacia proyectos productivos.

En ese sentido, consideran que la educación financiera resulta fundamental para que los empresarios conozcan las alternativas disponibles y puedan determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades.

El cambio de contexto macroeconómico también obliga a las empresas a revisar la manera en que administran sus recursos. En un escenario de menor inflación, las compañías tienen menos margen para trasladar ineficiencias a los precios o depender de la valorización de sus inventarios.

Por eso, una administración más eficiente del dinero y un acceso adecuado al financiamiento adquieren mayor relevancia para sostener la competitividad.

De Vaca Muerta al resto de la economía

El impacto potencial excede, de todos modos, al sector energético. El crecimiento de la actividad puede generar mayor movimiento económico, incrementar la recaudación provincial y ampliar los recursos disponibles para infraestructura y servicios.

El desarrollo de la cadena de proveedores aparece así como uno de los desafíos centrales para que el crecimiento de Vaca Muerta tenga un efecto duradero sobre la economía neuquina.

La posibilidad de que una pyme pueda financiar una máquina, ampliar una flota, contratar trabajadores o ejecutar un contrato de mayor escala puede determinar si logra integrarse a esa expansión o queda relegada frente a empresas con mayor capacidad financiera.

Para los representantes de Bull Road Investments y Oxus, la función del mercado de capitales es precisamente conectar el ahorro con esas necesidades de inversión productiva.

El acceso al financiamiento es, sin embargo, solo una parte del desafío. Los expertos plantean la necesidad de construir condiciones macroeconómicas estables que permitan planificar inversiones a largo plazo.

Entre los factores que consideró relevantes mencionan el equilibrio fiscal, el cuidado de la moneda, el cumplimiento de los compromisos financieros y una definición clara de las funciones del Banco Central.

La previsibilidad resulta especialmente importante para proyectos que necesitan varios años para recuperar el capital invertido. Los cambios permanentes en las reglas económicas aumentan la incertidumbre y pueden desalentar decisiones de inversión.

En ese escenario, el desafío para Neuquén es doble: aprovechar el impulso de Vaca Muerta y, al mismo tiempo, fortalecer a las empresas locales que pueden convertirse en proveedoras de una industria en expansión.

Para que el desarrollo de los recursos energéticos se traduzca en crecimiento sostenido, el salto de inversión deberá alcanzar también a las pymes. Y para eso, además de contratos y oportunidades, necesitarán una herramienta decisiva: acceso al financiamiento para poder crecer al ritmo de Vaca Muerta.