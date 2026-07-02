Vaca Muerta volvió a marcar un récord de actividad durante junio y consolidó el crecimiento del desarrollo no convencional en Neuquén. La formación registró 2.760 etapas de fractura, el mayor nivel mensual desde que comenzaron a relevarse estas operaciones, impulsada por el avance de los proyectos de shale oil y el incremento de la inversión en la cuenca.

El nuevo máximo superó las 2.484 fracturas realizadas en mayo y confirmó la aceleración de la actividad durante el primer semestre de 2026. Con este resultado, el acumulado anual alcanzó las 14.958 etapas de fractura y el sector proyecta que el año podría cerrar por encima de las 28.000 operaciones, un nuevo récord para la industria.

La mayor parte de la actividad volvió a concentrarse en los desarrollos petroleros. Apenas el 9% de las fracturas realizadas en junio correspondieron a proyectos de gas no convencional, lo que refleja el protagonismo que mantiene el shale oil como principal motor de crecimiento de Vaca Muerta.

YPF encabezó nuevamente el ranking de operadoras con 1.392 etapas de fractura, equivalente al 50% del total registrado durante el mes. Detrás se ubicaron Pluspetrol, con 443 etapas; Pampa Energía, con 339; Pan American Energy, con 179; Vista, con 165; GeoPark, con 119; Chevron, con 81; y Phoenix, con 42.

Uno de los hechos destacados de junio fue el inicio de las operaciones de GeoPark en Vaca Muerta. La compañía debutó con trabajos de fractura en el bloque Loma Jarillosa Este, donde completó 119 etapas ejecutadas por Tenaris, incorporándose así al grupo de empresas que desarrollan el shale neuquino.

En paralelo, YPF mantuvo actividad en el segmento de tight gas con operaciones en el área Río Neuquén. Sin embargo, este tipo de desarrollos continúa perdiendo participación frente al crecimiento sostenido del shale oil, que concentra la mayor parte de las inversiones y los equipos de perforación y completación.

El intenso nivel de actividad también se reflejó en las empresas de servicios especiales. Halliburton lideró el mercado con 1.477 etapas de fractura, el 54% del total mensual, seguida por SLB con 679. Más atrás se ubicaron Calfrac, SPI y Tenaris, que incrementó su participación a partir de los trabajos realizados para GeoPark y Phoenix.

El crecimiento de las fracturas acompaña la expansión de la infraestructura de evacuación de petróleo desde la Cuenca Neuquina y el avance de nuevos proyectos de exportación. La combinación de mayor capacidad de transporte, inversiones en producción y precios competitivos del shale argentino permite prever un segundo semestre con niveles de actividad elevados y consolida a Vaca Muerta como el principal polo de desarrollo energético del país.