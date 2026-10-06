El gas de Vaca Muerta tiene en Brasil uno de sus mercados regionales con mayor potencial. La posibilidad de ampliar las exportaciones dependerá de infraestructura, contratos firmes y reglas estables, en un escenario político brasileño que podría modificar las prioridades de integración energética.

Vaca Muerta y Brasil podrían profundizar su vínculo energético durante los próximos años. La formación neuquina cuenta con capacidad para incrementar la oferta de gas y el mercado brasileño aparece como uno de los destinos con mayor potencial para absorber ese crecimiento.

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La discusión adquiere una nueva dimensión ante el cambio de escenario político en Brasil. Una eventual nueva administración deberá definir sus prioridades en materia de energía, infraestructura y relación comercial con Argentina, mientras las empresas de ambos países avanzan en oportunidades concretas de integración.

El punto de partida ya existe: las primeras exportaciones de gas argentino hacia Brasil comenzaron a realizarse, aunque todavía bajo esquemas interrumpibles y con volúmenes limitados. El desafío para la industria es transformar esas operaciones iniciales en contratos firmes y sostenidos durante todo el año.

Representantes de Petrobras, Pan American Energy y Tecpetrol coincidieron en que la expansión del intercambio energético requiere nuevas inversiones y mayor previsibilidad. Leopoldo Machía, vicepresidente comercial de Tecpetrol, planteó que el próximo paso será generar las condiciones para contratos de largo plazo entre productores argentinos y compradores brasileños.

Para eso será necesario ampliar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta y reducir los costos de la cadena logística. Uno de los proyectos centrales es el gasoducto entre Neuquén y La Carlota, que permitiría aumentar la capacidad de evacuación de la producción neuquina y mejorar las condiciones para abastecer mercados regionales.

La infraestructura será determinante porque el crecimiento de Vaca Muerta genera cada vez más oferta disponible, mientras Brasil presenta una demanda energética de gran escala.

Brasil, un mercado estratégico

Desde Petrobras, Álvaro Tupiazú destacó la importancia de contar con estabilidad regulatoria para avanzar en inversiones de largo plazo. Los proyectos energéticos requieren grandes desembolsos y varios años para alcanzar su maduración, por lo que la previsibilidad aparece como una condición central.

En la misma línea, Alejandro Catalano, country manager de Brasil de Pan American Energy, planteó que Argentina y Brasil pueden aprovechar sus complementariedades para construir una posición energética más competitiva en la región. El escenario también excede al gas. Una mayor disponibilidad de energía competitiva podría favorecer nuevas inversiones industriales y tecnológicas, incluidos centros de datos y otras actividades de alta demanda eléctrica.

Un eventual cambio en la orientación política de Brasil podría modificar el ritmo y las prioridades de la integración energética, aunque el interés económico por contar con fuentes de abastecimiento competitivas constituye un factor de largo plazo. Para Argentina, el desafío será sostener una estrategia que permita convertir el crecimiento productivo de Vaca Muerta en contratos de exportación estables.

Para Brasil, contar con una fuente regional de gas podría contribuir a diversificar su matriz de abastecimiento y reducir la exposición a mercados y rutas internacionales más costosas o vulnerables. En ese escenario, Vaca Muerta puede convertirse en uno de los principales puntos de conexión energética entre ambos países. Pero para alcanzar una escala significativa serán necesarias nuevas obras, acuerdos comerciales de largo plazo y condiciones regulatorias que permitan sostener inversiones durante las próximas décadas. El potencial existe. La próxima etapa será determinar si Argentina y Brasil logran convertir esa complementariedad en un negocio energético regional de gran escala.