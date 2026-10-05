La victoria de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta en Brasil no solo consolida la ola de gobiernos de derecha en el continente: también revela lo difícil que les resulta a los oficialismos mantenerse en el poder. Basta repasar las últimas 20 elecciones regionales desde 2018: solo en 3 ganaron los oficialistas. Así como hay una clara tendencia a votar opciones de derecha, también la hay a castigar a los gobiernos que no dan respuestas rápidas y concretas, materiales, a los ciudadanos. Es una lección que todos los líderes regionales deberían tomar en cuenta.

Es la economía, como siempre, pero no solo la de los grandes números de la macro, donde Lula tiene cosas para mostrar, sino la del día a día, la del supermercado. Las urnas mostraron además que la inseguridad sigue siendo un tema sensible para la gente y que la izquierda continúa sin saber cómo abordarla, tanto en la gestión como en el discurso.

El balotaje del 25 parece casi definido: Lula no tiene de dónde sacar los votos que necesita para dar vuelta el resultado. Los pocos votos de los otros candidatos irían en su inmensa mayoría a Bolsonaro: el voto útil terminó de hundirlos en la intrascendencia. Quienes no fueron a votar tampoco parecen tener incentivos para hacerlo el 25, al menos de forma masiva. El panorama es muy complicado para Lula, que parece haberlo dejado todo en una campaña que terminó ayer, cuando empezó la votación.

De confirmarse la derrota en el balotaje, sería el fin de la exitosa carrera política de Lula. Y obligaría al Partido de los Trabajadores a hacer algo que nunca hizo: buscar nuevos liderazgos. Aun así, del mismo modo en que el bolsonarismo siguió siendo fuerte pese a la derrota de Jair Bolsonaro en 2022 y a su condena a prisión por intentar un golpe de Estado, la izquierda brasileña seguirá siendo un actor clave en lo que viene.

Flavio Bolsonaro deberá gobernar con un Congreso ideológicamente afín (su partido tendrá un tercio del Senado), pero no del todo obediente, por lo que tendrá que negociar. También deberá administrar sus vínculos político-familiares. Su padre, preso en su casa de Brasilia, espera recuperar la libertad plena, ya sea por un indulto presidencial de su propio hijo o por una amnistía votada por el Congreso. Su hermano Eduardo aspira a volver desde Estados Unidos. Son figuras políticas muy fuertes, con un rol clave en lo que viene.

Donald Trump respira aliviado. América Latina sigue siendo la región del mundo que mejores noticias le da. Con Brasil alineado, es de esperar que profundice su estrategia en la zona. Tras Venezuela, el escenario parece ideal para ir por el “premio mayor”: Cuba. Además, Bolsonaro le daría una plataforma importante para seguir pulseando con China por la influencia regional, ahora con el gigante sudamericano de su lado. No es un dato menor.

Javier Milei fue uno de los pocos presidentes que se animó a dar la elección por definida. De confirmarse el triunfo de Flavio, se habilitará una normalización inmediata de las relaciones con Brasil, que habían llegado a un punto crítico en los últimos meses. También habrá que ver si la presencia de Flavio opaca el liderazgo regional que el presidente argentino viene construyendo con eficacia. Por ahora, todo es alegría en la Casa Rosada.