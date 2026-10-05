Los mercados brasileños reaccionaron con fuertes subas este lunes después del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado, que superó las proyecciones de las encuestas privadas, impulsó a las acciones de las principales compañías del país, mientras el real se apreció frente al dólar.

El senador del Partido Liberal obtuvo alrededor del 47% de los votos y terminó por delante del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó cerca del 45%. Como ninguno consiguió superar el 50%, ambos volverán a enfrentarse en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

La primera reacción financiera fue contundente: el Bovespa, principal índice de la Bolsa de San Pablo, subió alrededor de 8% y superó los 208.000 puntos durante la jornada.

Los bancos encabezaron las subas

La reacción también alcanzó a las empresas brasileñas que cotizan en Wall Street, donde algunos papeles registraron avances de dos dígitos. Entre las mayores subas aparecieron Bradesco, con 15,2%; Banco Itaú, 14,4%; Nu Holdings, 12,2%; Petrobras, 10,3%; y Vale, 6,4%.

El sector financiero quedó así entre los principales beneficiados por el movimiento inicial del mercado posterior a las elecciones. La magnitud de las subas estuvo asociada a un resultado electoral que se ubicó por encima de las expectativas previas para Bolsonaro y dejó abierta una disputa más ajustada con Lula de cara a la segunda vuelta.

El real también se fortaleció frente al dólar

El impacto de la elección se trasladó además al mercado cambiario. La moneda brasileña se apreció alrededor de 1,4% frente al dólar estadounidense, con una cotización cercana a los 5,14 reales por dólar.

La combinación de una fuerte suba del Bovespa, avances de hasta 15% entre las compañías brasileñas negociadas en Estados Unidos y la apreciación de la moneda marcó así la primera respuesta de los inversores al nuevo escenario político.

El mercado seguirá ahora con atención las próximas tres semanas de campaña y las señales económicas de ambos candidatos antes del balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, que definirá quién gobernará Brasil.