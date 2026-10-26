La AOG Patagonia 2026 dejó un balance de inversiones millonarias, nuevos acuerdos y mayor protagonismo de Neuquén en el desarrollo energético nacional. Sin embargo, el próximo desafío será convertir los anuncios en obras, empleo y oportunidades para las pymes, en una etapa en la que Vaca Muerta también gana peso en la discusión política de cara a las elecciones de 2027.

Así lo plantea un informe de Epyca Consultores, que analiza las principales definiciones de la exposición realizada en el Espacio DUAM y destaca tres actores centrales: el Gobierno nacional, la administración de Rolando Figueroa y Estados Unidos, con intereses convergentes en el desarrollo de la formación, aunque con distintas estrategias políticas.

La séptima edición de la muestra superó los 26.000 visitantes y registró más de 3.200 reuniones de negocios. El encuentro se desarrolló en un contexto de expansión de la producción petrolera y de proyectos que buscan ampliar la capacidad de transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos.

Entre los principales anuncios figuraron la incorporación de tres proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por más de US$ 15.400 millones, y la estimación del embajador estadounidense Peter Lamelas de movilizar hasta US$ 20.000 millones en financiamiento e inversiones antes de fines de 2027.

También se destacaron la ratificación de YPF de la fecha prevista para definir la inversión de Argentina LNG, el objetivo de elevar la producción de la cuenca a dos millones de barriles diarios y la adjudicación de ocho áreas exploratorias por parte de Neuquén.

El informe advierte, no obstante, que buena parte de los montos difundidos corresponde a compromisos y proyecciones, cuyo cumplimiento dependerá de decisiones de inversión, financiamiento, contratos y ejecución de obras.

Neuquén busca capitalizar el crecimiento

Para Epyca, la exposición mostró cómo Neuquén intenta aprovechar la expansión energética sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.

Figueroa destacó la cooperación con Nación y el acompañamiento al RIGI, pero remarcó que su proyecto político es diferente al del presidente Javier Milei. La estrategia provincial apunta a sostener condiciones favorables para las inversiones y, al mismo tiempo, fortalecer la participación de las empresas locales en la cadena de valor.

En ese marco, uno de los avances más concretos fue el acuerdo impulsado por la Provincia entre YPF y las cámaras empresarias para agilizar los certificados de facturación y establecer pagos a 30 días a proveedores. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) también participará mediante herramientas de financiamiento.

La adjudicación de ocho áreas exploratorias a seis empresas fue otro hito. Según los datos del informe, la ronda contempla US$ 180,7 millones en bonos de acceso y compromisos de inversión exploratoria por US$ 230,1 millones, que incluyen 11 pozos y 725 kilómetros cuadrados de sísmica 3D.

El desafío será sostener estas herramientas a medida que crezca la actividad y aumenten las exigencias sobre los proveedores, la disponibilidad de trabajadores calificados y la infraestructura.

Inversiones, empleo y rutas: los desafíos que siguen

Mientras los anuncios de grandes proyectos concentraron la atención, Epyca señala que otros factores serán determinantes para sostener el crecimiento de Vaca Muerta.

Uno de ellos es el empleo local. Durante la exposición, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló que unos 500 jóvenes habían obtenido certificaciones del Instituto Vaca Muerta, pero que alrededor del 3% había conseguido trabajo. La formación y la contratación de personal aparecen así como desafíos para acompañar la expansión de la actividad.

Las pymes también enfrentan presión sobre sus contratos y demoras administrativas. El acuerdo con YPF busca dar previsibilidad a los pagos, aunque su impacto dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos.

La infraestructura vial completa la agenda. Las lluvias registradas durante la semana de la exposición volvieron a poner en evidencia las dificultades de circulación en rutas utilizadas por la industria. Para el informe, la capacidad de transporte, los caminos y los servicios urbanos serán tan importantes como el financiamiento para ejecutar los nuevos proyectos.

Vaca Muerta, en el escenario electoral de 2027

La exposición también funcionó como una vidriera política. Milei presentó el desarrollo energético como una muestra de los resultados de su programa económico y vinculó la continuidad de ese rumbo con las elecciones de 2027.

Figueroa, por su parte, buscó reivindicar una estrategia provincial basada en la cooperación con el Gobierno nacional, pero con identidad propia. En ese escenario, el planteo del exgobernador Jorge Sapag de que el Movimiento Popular Neuquino no presente listas en 2027 abrió un debate sobre el futuro del sistema político provincial.

Estados Unidos sumó otra dimensión al escenario con su respaldo financiero potencial y sus advertencias sobre el uso de tecnología china en infraestructura energética.

La conclusión de Epyca es que el desafío central será preservar reglas previsibles para las inversiones, más allá de los resultados electorales. La estabilidad de los compromisos asumidos, las condiciones para las pymes, el empleo local y el financiamiento de la infraestructura aparecen como cuestiones clave para sostener el desarrollo de la cuenca.

Con Vaca Muerta en una nueva escala productiva, Neuquén tiene la oportunidad de consolidar su protagonismo energético. El resultado dependerá no solo de los capitales anunciados, sino también de la capacidad de convertir ese crecimiento en desarrollo para la provincia.