Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea citado por el gobernador muestra que la masa salarial privada formal de Neuquén creció 17% entre 2023 y 2025. El estudio también señala una mejora en actividades por fuera del petróleo y el gas.

La masa salarial privada formal de Neuquén creció 17% entre 2023 y 2025, según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea que el gobernador Rolando Figueroa difundió para responder a las críticas sobre el impacto de Vaca Muerta en el resto de la economía provincial.

El dato aparece en medio del cruce que protagonizaron Figueroa y el exministro de Economía de la Nación Alfonso Prat-Gay, quien durante una visita a Neuquén sostuvo que, pese al crecimiento de la actividad hidrocarburífera, “Vaca Muerta no derrama” sobre otros sectores de la economía.

El gobernador respondió con los números del estudio y puso el foco en un dato central: el crecimiento neuquino no se concentró exclusivamente en petróleo y gas.

Fuera del informe de IERAL, Figueroa explicó por qué Vaca Muerta derrama”, haciendo hincapié en los US$4.303,8 millones de exportaciones, más el crecimiento del empleo, 12.000 nuevos puestos, 186 empresas y 2.000 empleos industriales.

Figueroa afirmó, además, que Neuquén aportaría durante 2026 un superávit de US$10.000 millones a la Argentina, en el marco del crecimiento exportador de Vaca Muerta.

El trabajo analiza la evolución entre 2023 y 2025 de la masa salarial privada formal en distintas provincias y diferencia entre el principal sector exportador, el resto de los bienes transables y las demás actividades económicas.

En el caso de Neuquén, el informe ubica a la provincia como un caso de “derrame amplio”. Según el análisis, además del crecimiento del sector petrolero, también hubo una mejora en los sectores vinculados con bienes comercializables que no incluyen petróleo y gas.

Incluso, de acuerdo con el estudio citado por Figueroa, el resto de los bienes transables registró un crecimiento superior al del propio sector petrolero durante el período analizado.

El 17% que destaca el informe

Uno de los principales indicadores utilizados en el trabajo es la evolución de la masa salarial privada formal, medida en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.

Para Neuquén, el incremento fue del 17% entre 2023 y 2025. El resultado contrasta con el registrado en otras provincias analizadas en el informe. En San Juan y Salta, por ejemplo, la masa salarial privada formal aumentó 5% durante el mismo período.

El análisis sostiene que el caso neuquino permite observar cómo un fuerte impulso exportador puede extender sus efectos hacia otras actividades de la economía provincial.

Jorge Day, responsable de la sección Regional del IERAL, describió a Neuquén como “un buen ejemplo” de cómo un impulso exportador puede traccionar al conjunto de la estructura productiva más allá del sector que origina ese crecimiento.

El debate comenzó después de la visita de Prat-Gay a Neuquén durante la Copa Davis. El exministro contó que recorrió pymes y tomó contacto con comerciantes y otros sectores de la economía provincial.

A partir de esa experiencia, planteó que el crecimiento de Vaca Muerta no se estaba trasladando con la misma intensidad al resto de la economía.

“Si les está yendo muy bien a la operadora, pero de ahí para abajo, las pymes, ni hablar el comercio, la construcción un poco mejor”, sostuvo Prat-Gay.

El gobernador neuquino respondió directamente a través de X y acompañó su mensaje con el informe del IERAL.

“Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, escribió Figueroa, al cuestionar la mirada del exministro y plantear que los datos muestran una realidad diferente.

Más allá del petróleo

El punto central del informe no es solamente cuánto creció la producción hidrocarburífera, sino qué ocurrió con otros sectores de la economía neuquina durante el mismo período.

En ese sentido, el estudio señala que el crecimiento alcanzó tanto a la masa salarial privada formal como a los bienes transables por fuera del petróleo y el gas y al resto de las actividades.

La lectura que plantea el IERAL es que el fuerte crecimiento exportador de Neuquén generó una tracción que excede a la actividad hidrocarburífera propiamente dicha.

Los resultados, de todos modos, no fueron iguales en todas las provincias. El estudio muestra diferencias importantes entre los casos analizados: mientras Neuquén aparece asociado a un derrame más amplio, en otras economías provinciales el impacto sobre los sectores ajenos a la actividad exportadora principal fue más acotado.

Así, los números que puso sobre la mesa Figueroa apuntan a responder una pregunta central sobre el desarrollo de Vaca Muerta: cuánto del crecimiento de la industria hidrocarburífera se está trasladando al resto de la economía neuquina.

Según el informe citado por el gobernador, entre 2023 y 2025 ese efecto puede observarse en un indicador clave: la masa salarial privada formal de Neuquén creció 17% en términos reales, mientras también avanzaron actividades que están por fuera del núcleo petrolero y gasífero.