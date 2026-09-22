Rolando Figueroa: "Tendremos 1.075 obras en ejecución en los próximos dos meses"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa brindó este mediodía un extenso discurso bajo el lema "1.000 días, 1.000 razones, 1.000 obras", donde hizo foco en las obras de infraestructura que se llevan a cabo en la Provincia y cuál es la proyección hacia el futuro.

En primer lugar, agradeció a los medios presentes en Casa de Gobierno, intendentes y funcionarios.

La provincia que recibió Figueroa en 2023

"El 4 de septiembre cumplimos 1.000 días, ha sido un gran desafío, en este Neuquén particular y en una etapa de crecimiento donde la gente nos mira, hablan de la provincia y mucha idea de lo que pasa no tienen. Somos un adolescente que está creciendo, quisimos resumir de dónde venimos y hacia dónde vamos", expresó Figueroa en primer lugar.

"Estamos trabajando en el Neuquén 2030, pero sin perder el 2050. Venimos de una deuda financiera que ocupaba el 83% de los ingresos de un año, quiere decir que casi la totalidad de un año de presupuesto era deuda y el 55% era tomada para gastos corrientes", sostuvo Figueroa.

Habló de deuda de oportunidades: "En la educación hubo cero estudiantes becados", e hizo foco en "una deuda de infraestructura que se padece y se tiene en la piel, en la necesidad de cada vecino, una deuda de US$4.000 millones".

Subrayó la "deuda moral importante, donde no se creía en las instituciones", y dijo en ese sentido que fue importante "la eliminación de las jubilaciones de privilegio, una planta política sobredimensionada que reducimos 87%, 30.000 planes sin auditar de los cuales quedaron 12.000".

La distribución de las regalías petroleras

"Esto es importante, nos costó llegar a este número, solo el 13% le queda a la provincia de regalías petroleras. Estamos por llegar a 1.000 millones de barriles diarios, el 60% es un debate entre costos de producción y ganancia de inversores, mientras que el 40% se distribuye entre los diferentes estados", expresó el gobernador neuquino en su discurso.

"El 13% le queda a Neuquén, el 10% va a todas las provincias argentinas y el 17% entra al Tesoro Nacional, es decir son 6,7 millones de dólares todos los días", comentó y manifestó: "Todo lo que entra a Neuquén se reinvierte para que siga generando sustentabilidad social, el resto de las jurisdicciones tienen ingreso ingreso sin costo, imaginen la importancia que tenemos para estabilizar la economía y paliar el déficit".

Además, el mandatario norpatagónico expresó: "Pasamos de 83% de ingresos anuales de deuda al 16% en 2025, con la diferencia de que transformamos deuda en infraestructura, no hay para gastos corrientes, tuvimos superávit financiero al igual que proyectamos para este año.

Añadió que "cerraremos el 2026 con el 52% de la deuda cancelada".

Qué hace Neuquén con el 13% que le queda de las regalías

Sobre esto manifestó: "1.050 kilómetros de rutas nuevas y la repavimentación de 650 kilómetros más, 100.000 metros cuadrados de escuelas, 10 escuelas técnicas, infraestructura hospitalaria donde superamos los 102.000 metros cuadrados".

Sobre la misma línea, Rolando Figueroa sostuvo: "Ponemos en marcha 30.000 soluciones habitacionales, ampliación de acceso al gas y a la energía, lanzaremos un plan plurianual para llegar a distintos puntos de la provincia".

"Mejoramos la electricidad en Centenario, Senillosa, San Martín, Villa la Angostura (con la obra de AliVilla) y cerraremos el Anillo Norte, esto es importante porque se hace con un programa que pactamos con intendentes", complementó.

También hizo foco en la inversión en seguridad. "Compramos móviles, armas no letales y en infraestructura son 40.000 metros cuadrados donde mejoraremos todas las comisarías, construiremos varias y mejoraremos las cárceles para liberar el trabajo a la policía".

Cómo estaba la deuda en la provincia para diciembre de 2023

Figueroa indicó en su discurso: "Asumimos con US$1.263 millones de deuda consolidada, deuda flotante de US$187 millones y más de 140 obras renegociadas que no pudimos iniciar antes porque se firmaron contratos con empresas y no aparecieron los recursos, ahí el gobernador Omar Gutiérrez sacó un decreto dejar que los contratos con las empresas se actualicen por IPC, con lo cual había obras de empresarios que nos decían que tenían plazo fijo".

"El 2030 es el año en que Neuquén necesitará infraestructura, inversión, ahora será la amortización de la deuda, y ese año tendremos amortizada el 94% de la deuda pública heredada", sostuvo el gobernador de Neuquén.

Agregó que "el 55% era para pagar gastos corrientes, con lo cual llegaremos con el 17% de ingresos de deuda, estos US$1.288 millones dicen que no incrementamos la deuda respecto de cómo la tomamos, con lo cual no fueron incrementadas para nutrir la deuda pública provincial".

Nivel de ingresos estipulados para los años venideros

El mandatario afirmó: "Para lograr estos niveles de ingresos, hay que generar inversión, falta de gas en Añelo, en Rincón, este era el déficit que disminuimos, para 2028 eliminaremos la deuda de infraestructura".

Agregó sobre la pasada gestión que "heredamos 700 aulas tráilers, pero creemos que con las obras el año que viene las eliminaremos.

Sobre la migración de personas a la provincia, dijo que "más de 70 neuquinos ingresan acá por día que cambian de domicilio, seguramente tendremos más de 26.000 para final de año, para tomar dimensión son 160 nuevas aulas demandadas para hijos de migrantes".

La proyección hacia el 2030

En la continuidad de su discurso, Rolando Figueroa manifestó: "Hay que llevar todos los servicios a los nuevos neuquinos. En el 2030, al no tener que hacer obras nuevas, podremos tener un superávit, sin RIGI pagaremos todo y partiremos de cero. El otro camino es, como la deuda estará consolidada a tasa baja, ir por un fondo soberano y generar actividad para amortizar esta deuda".

El impacto del RIGI para el crecimiento económico

"Por la baja del Impuesto a la Renta competiremos con Estados Unidos por el GNL, podremos así vender nuestra producción, pero disminuir el Impuesto a las Ganancias es que se disminuya la coparticipación", dijo el mandatario provincial.

En esa línea explicó: "Hasta el 2030 son 8,1 millones de dólares, ahora el RIGI acelera inversiones porque da certezas de que podrá venderse en el mercado internacional el producto. En ese sentido, nos incrementan los ingresos más de 2.400 millones de dólares, con lo cual cambia la composición de la deuda".

"Debemos acelerar infraestructura por todo lo que se viene, el RIGI fue una jugada excepcional", sentenció.

Plan Vial 2026

Sobre esto expresó: "Hasta 2023 se hicieron 1.050 kilómetros de rutas en toda la historia, nosotros repavimentaremos 650 de esos y haremos 1.000 más que estarán iniciados antes de fin de año, con lo cual Neuquén aumentará su pavimento".

"Queremos iniciar distintos circuitos, cobrar a camiones chilenos, habrá peajes", sostuvo Figueroa al respecto.

Luego, dio detalles de todas las obras que se realizan en las rutas de la provincia.

Accesos a Neuquén capital

"Los haremos con lo que le cobramos a YPF por las áreas donde van a desarrollar el GNL, y además cuando una empresa quiere vender el área le tiene que entrar un 6% a la provincia, fijense como cambió el paradigma de monetización del subsuelo", sostuvo el gobernador neuquino en su discuso.

Manifestó en ese sentido: "Fijense cómo las operadoras deben poner recursos para las becas, las obras de infraestructura con prefinanciamiento de las operadoras".

Además describió: "Esto es la Bajada de Maida, acá se duplicará también la Ruta 67, elevaremos el nivel de Casimiro Gómez, duplicaremos la ruta hasta el límite con Río Negro, estamos trabajando en la posibilidad de hacer un puente".

1.075 obras en marcha en toda la provincia

Hacia el final del discurso, Rolando Figueroa señaló: "Son 1.075 obras que tendremos en ejecución en los próximos dos meses, hoy firmamos obras delegados con los municipios, nunca antes se tuvo en ejecución este nivel de actividad.

En ese sentido comentó: "Creo que vivimos un momento histórico, pero lo que más quería transmitir es que esto lo hacemos con el 13% que nos ingresa por las regalías, todas las localidades tienen obras financiadas por el Gobierno provincial".

"Tenemos un gran mérito de cómo interpretamos lo que iba a pasar en el país, de cómo empezamos a ser competitivos. Es importante interpretar hacia dónde vamos, esto es una forma de vida que implementamos", concluyó.



