La Legislatura de Neuquén declaró de interés provincial el 2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina 2026, que se desarrollará el 21 y 22 de abril en la capital provincial y reunirá a especialistas, empresas, organismos públicos y trabajadores en torno a un eje central: fortalecer la prevención de riesgos laborales en plena expansión de Vaca Muerta.

Organizado por MEOPP ART Mutual, el encuentro se inscribe en el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo y apunta a consolidarse como un ámbito de referencia técnica en una región donde la intensidad operativa del sector energético exige estándares cada vez más altos.

“El crecimiento de la actividad en la cuenca nos obliga a redoblar esfuerzos. Hay más operación, más complejidad y más trabajadores, y eso requiere más prevención”, explicó el gerente general de la entidad, Gonzalo de la Sierra, al destacar el contexto en el que se realiza el evento.

La iniciativa, que evolucionó desde jornadas técnicas a un formato de congreso, refleja también un aumento sostenido en la participación. Tras convocar a unos 150 asistentes en su primera edición, este año el evento se extenderá a dos jornadas y proyecta superar los 500 participantes.

“Empezamos hace ocho años con encuentros más pequeños y hoy damos un salto en escala y contenido. La demanda creció mucho y eso muestra que la seguridad ya es un tema central en la agenda productiva”, señaló De la Sierra.

El esquema combinará exposiciones técnicas y paneles durante la primera jornada, con talleres prácticos en la segunda, orientados a brindar herramientas concretas para la gestión diaria de la seguridad en los ámbitos laborales.

Entre los ejes temáticos se destacan los riesgos ergonómicos, las enfermedades laborales emergentes, la seguridad eléctrica y los riesgos psicosociales. A esto se suma un capítulo clave: la llamada “prevención 4.0”, vinculada a la incorporación de tecnología en la gestión de riesgos.

“Hoy la prevención también pasa por la innovación. La tecnología permite anticipar situaciones, mejorar procesos y cuidar mejor a las personas. Es un cambio de paradigma que queremos impulsar”, sostuvo.

El congreso contará con la participación de organismos como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, autoridades provinciales y referentes del sector energético, en un escenario donde la profesionalización de la seguridad laboral se vuelve estratégica.

Además, el evento mantendrá su carácter abierto y gratuito, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación. “La seguridad se construye de manera colectiva. Necesitamos que participen empresas, profesionales, estudiantes y toda la comunidad”, afirmó De la Sierra.

En esa línea, remarcó que la prevención no solo responde a exigencias normativas, sino que impacta directamente en la productividad y en la calidad de vida. “No es solo evitar accidentes, es generar una cultura de trabajo más segura, más eficiente y sostenible en el tiempo”, agregó.

Con respaldo institucional y una convocatoria en crecimiento, el congreso busca consolidarse como un espacio permanente de articulación entre el sector público, privado y académico, en una provincia donde el desarrollo energético avanza al ritmo de Vaca Muerta y donde la seguridad laboral se posiciona como un pilar clave del modelo productivo.