La consolidación de Vaca Muerta como motor del sistema energético argentino ya no es una promesa: es un hecho. Con niveles de producción en alza, mejoras tecnológicas constantes y proyectos de infraestructura en marcha, el país comienza a perfilarse como un eventual exportador relevante de gas en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y una creciente demanda energética.

Durante un seminario organizado por MEGSA, el especialista Marcelo Hirschfeldt de Oil Production, sintetizó el momento del sector con una frase contundente: “Hoy dependemos cada vez más de Vaca Muerta”. Lejos de ser solo un diagnóstico, la afirmación refleja un cambio estructural en la matriz energética nacional.

Neuquén, epicentro del cambio

El desarrollo no convencional transformó a la Cuenca Neuquina en el corazón energético del país. Actualmente, cerca del 97% de la producción no convencional se concentra allí, impulsando cifras récord tanto en petróleo como en gas.

Este crecimiento no responde únicamente a la calidad del recurso, sino también a un fuerte salto tecnológico. La incorporación de inteligencia artificial, el monitoreo en tiempo real y la optimización de técnicas de perforación y fractura permitieron mejorar la productividad por pozo y reducir costos operativos.

El resultado es un cambio profundo: más del 60% del petróleo y el 70% del gas producido en Argentina ya provienen de recursos no convencionales. En paralelo, cuencas maduras como el Golfo San Jorge muestran caídas sostenidas, con declinaciones anuales del orden del 4% al 5%, lo que refuerza la centralidad de Neuquén.

Del cuello de botella al salto exportador

Durante años, el principal límite del sector fue la falta de infraestructura. La capacidad de transporte insuficiente impedía transformar el crecimiento productivo en exportaciones sostenidas. Ese escenario comienza a revertirse. Nuevos gasoductos, ampliaciones de capacidad y proyectos logísticos están en marcha, con el objetivo de acompañar el aumento de la producción.

En ese marco, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) aparece como el gran catalizador. Según Hirschfeldt, los proyectos en carpeta permitirían alcanzar exportaciones de hasta 24 millones de toneladas anuales, lo que equivale a entre 90 y 100 millones de metros cúbicos diarios.

De concretarse, ese salto implicaría prácticamente duplicar la producción actual de gas del país y posicionar a la Argentina como proveedor en el mercado global. “Estamos frente a un cambio estructural. El desafío es transformar el potencial en realidad”, planteó el especialista.

Las perspectivas para el gas argentino se potencian en un contexto internacional cada vez más complejo. Desde CERAWeek 2026, el analista Daniel Dreizzen describió un escenario global fragmentado, atravesado por conflictos y tensiones en las cadenas de suministro.

Las guerras comerciales, los conflictos en Medio Oriente y el riesgo sobre puntos críticos como el Estrecho de Hormuz generan una volatilidad creciente en los mercados energéticos. En ese contexto, la seguridad de abastecimiento se convirtió en una prioridad estratégica para las principales economías.

Uno de los datos más relevantes es el déficit potencial de energía a escala global: restricciones en el suministro de petróleo y gas podrían generar impactos en toda la cadena productiva, desde la industria petroquímica hasta la producción de alimentos y medicamentos.

En este escenario, el gas natural emerge como el combustible clave para las próximas décadas. Su rol abarca desde la generación eléctrica hasta el abastecimiento de industrias y el soporte energético para el crecimiento de la inteligencia artificial.

El modelo de exportación de GNL, liderado por Estados Unidos, se consolida como referencia global. Europa, tras la crisis del gas ruso, busca diversificar sus proveedores, mientras Asia continúa liderando el crecimiento de la demanda energética. “El mundo necesita más energía y el gas es central para ese crecimiento”, es una de las principales conclusiones que dejó el encuentro en Houston.

Argentina en el radar global

Aunque Argentina aún no es un actor central en el mercado energético internacional, su potencial ya es reconocido. Vaca Muerta aparece como uno de los pocos desarrollos capaces de aportar volumen significativo en un contexto de creciente demanda global. La combinación entre abundancia de recursos, avances tecnológicos y una ventana de oportunidad internacional posiciona al país en un lugar expectante.

Sin embargo, los desafíos no son menores. La alta dependencia de una sola cuenca, la necesidad de ampliar infraestructura y la estabilidad macroeconómica serán factores determinantes para consolidar este proceso. Por ahora, la dirección es clara: el futuro energético argentino se juega en Neuquén. Y, cada vez más, también su lugar en el mundo.