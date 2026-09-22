La expansión de Vaca Muerta empieza a modificar también el mapa logístico de Neuquén. La Zona Franca de Zapala pasó de tener siete usuarios a comienzos de 2025 a contar actualmente con 27 empresas habilitadas, un crecimiento que la administración del predio busca transformar en nuevas operaciones, inversiones y actividad industrial vinculada con el desarrollo de la formación no convencional.

Del total de usuarios actuales, 24 son empresas nacionales y tres son extranjeras. A ese grupo se suman nuevas compañías argentinas e internacionales que ya realizaron consultas o tienen sus procesos de incorporación bajo análisis.

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera genera una demanda cada vez mayor de equipos, repuestos, insumos y stock disponible. En ese escenario, la Zona Franca busca ampliar su función y pasar de ser principalmente un espacio de almacenamiento a convertirse en una plataforma logística, comercial e industrial desde la cual proveedores puedan abastecer a Vaca Muerta.

La estrategia incluye atraer compañías internacionales que todavía no cuentan con una estructura propia en Neuquén. Para esas firmas, el predio de Zapala aparece como una alternativa para ingresar al mercado, almacenar mercadería y comenzar a atender clientes de la industria petrolera sin afrontar inicialmente una inversión de gran escala.

Una puerta de entrada para proveedores internacionales

Uno de los proyectos que comenzó a tomar forma es la creación de un cluster de proveedores internacionales. La iniciativa apunta a reunir empresas extranjeras que puedan mantener inventarios dentro de la Zona Franca y utilizar determinados servicios e infraestructura compartida.

El modelo plantea una incorporación gradual. Una compañía podría comenzar utilizando el predio para almacenar mercadería y abastecer clientes desde Zapala y, a medida que crezca su volumen de negocios, avanzar hacia servicios adicionales, instalaciones propias o incluso procesos productivos.

Las tres empresas extranjeras que ya fueron habilitadas representan el primer paso concreto de esa estrategia. Al mismo tiempo, existen consultas de otras firmas internacionales interesadas en evaluar las condiciones para comenzar a operar desde Neuquén.

El objetivo es que la Zona Franca pueda funcionar como un punto de entrada para proveedores que buscan participar de la cadena de valor de Vaca Muerta, aprovechando la infraestructura disponible y la ubicación estratégica de Zapala.

Pasar de la logística a la producción

La expansión proyectada no se limita al almacenamiento de mercadería. También están bajo análisis iniciativas vinculadas con procesos productivos y de transformación, que podrían incorporar actividades de ensamblaje, fabricación y agregado de valor.

El régimen de Zona Franca permite desarrollar actividades de almacenamiento, comercialización, fraccionamiento, ensamblaje y producción bajo las condiciones aduaneras e impositivas establecidas para este tipo de espacios.

El predio cuenta con aproximadamente 250 hectáreas y dispone de zona primaria aduanera, depósitos, báscula fiscal, oficinas, seguridad y servicios operativos.

Además, posee unos 6.000 metros cuadrados destinados al sector reefer y otros 2.100 metros cuadrados de depósitos cubiertos. La infraestructura se completa con lotes de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, disponibles para empresas que quieran construir sus propios depósitos, naves industriales o bases operativas.

Ese esquema permitiría acompañar diferentes etapas de crecimiento de las empresas: desde una primera operación de almacenamiento hasta la instalación de infraestructura propia y el desarrollo de actividades productivas.

La ubicación estratégica de Zapala

La ubicación geográfica es uno de los principales argumentos para posicionar a la Zona Franca como nodo logístico de Vaca Muerta.

El predio se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, a unos 162 kilómetros de Añelo, el principal centro operativo de la actividad hidrocarburífera no convencional; a 115 kilómetros del paso internacional Pino Hachado y a apenas 18 kilómetros del aeropuerto de Zapala.

La combinación de esas conexiones permite pensar en un esquema que articule transporte terrestre, ferroviario y aéreo, tanto para el ingreso de insumos como para su distribución hacia los distintos puntos de la cuenca neuquina.

La estrategia también contempla fortalecer el vínculo con Chile y los puertos del Pacífico, aprovechando la cercanía con el corredor internacional de Pino Hachado.

Para Zapala, el desafío consiste en transformar esa ventaja geográfica en operaciones concretas y captar una mayor participación en el movimiento de equipos e insumos que requiere el crecimiento de Vaca Muerta.

Un puente con China y los mercados del Pacífico

La proyección internacional de la Zona Franca también comenzó a extenderse hacia Asia. En mayo de este año se firmó un convenio de cooperación con el Hub Integral de Argentina en Shanghái, orientado al intercambio de información, la vinculación empresarial y el aprovechamiento de infraestructura en ambos países.

El acuerdo contempla 2.000 metros cuadrados de depósitos en Zapala destinados a la Zona Franca de Shanghái y una superficie equivalente en China para usuarios de la zona franca neuquina.

La iniciativa busca generar una conexión comercial que facilite el intercambio entre empresas y permita ampliar las posibilidades de ingreso y salida de productos a través de ambos espacios.

En el caso neuquino, la mirada está puesta en aprovechar el crecimiento de la actividad energética para generar nuevas oportunidades de negocios y, al mismo tiempo, posicionar a Zapala como un punto de conexión entre Vaca Muerta, Chile y los mercados del Pacífico.

El próximo desafío: convertir consultas en inversiones

El crecimiento de la Zona Franca es significativo en términos de cantidad de usuarios. En menos de dos años pasó de 7 a 27 empresas, mientras que nuevas firmas nacionales e internacionales evalúan incorporarse.

El próximo paso será transformar ese interés en operaciones efectivas, inversiones y actividad productiva. Para eso, la demanda generada por Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores.

La apuesta es que las empresas que hoy necesitan almacenar equipos, repuestos e insumos puedan encontrar en Zapala una plataforma desde la cual abastecer a la industria, y que aquellas que aumenten su volumen de negocios puedan avanzar hacia instalaciones propias y procesos de mayor valor agregado.

Con ese horizonte, la Zona Franca busca dejar atrás un perfil limitado al almacenamiento y consolidarse como un nodo logístico, comercial e industrial de la provincia. El crecimiento de Vaca Muerta aporta la demanda; Zapala busca convertirse en uno de los puntos desde donde esa expansión pueda sostenerse.