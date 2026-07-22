Empresas prevén un crecimiento sostenido de Vaca Muerta en los próximos años

Representantes de empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta coincidieron en que la producción de petróleo y gas continuará creciendo con fuerza en los próximos años. La evaluación fue presentada durante una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, convocada en pleno receso invernal para analizar el futuro del principal yacimiento no convencional del país.

Durante el encuentro, los especialistas señalaron que las inversiones previstas y las mejoras en infraestructura permitirán sostener el aumento de la producción, consolidando a Vaca Muerta como el principal motor del desarrollo energético argentino. También remarcaron que el crecimiento dependerá de la expansión de oleoductos, gasoductos y otras obras logísticas que acompañen el incremento de la actividad.

Los expositores destacaron que el desarrollo del shale argentino abre una oportunidad para incrementar las exportaciones de hidrocarburos, mejorar la balanza comercial y atraer nuevas inversiones privadas. En ese sentido, sostuvieron que el potencial de la formación neuquina todavía está lejos de alcanzar su techo productivo.

Además, señalaron que la evolución de la producción de petróleo mantiene una tendencia récord impulsada por Vaca Muerta, mientras que el gas también conserva niveles históricamente elevados, con perspectivas favorables a medida que se amplíe la infraestructura de transporte.

La exposición ante los diputados formó parte de una serie de reuniones destinadas a debatir el futuro energético del país y el impacto que tendrá Vaca Muerta sobre el crecimiento económico, el ingreso de divisas y el posicionamiento de la Argentina como exportador de petróleo y gas en los próximos años.