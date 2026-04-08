La transformación de Vaca Muerta suma un nuevo capítulo: la inteligencia artificial desembarca de lleno en las operaciones de perforación. La compañía Phoenix Global Resources firmó un acuerdo estratégico con Helmerich & Payne y Corva para integrar sistemas predictivos y automatización en tiempo real, marcando un hito tecnológico en el shale argentino. El convenio permitirá conectar plataformas de análisis de datos con sistemas de perforación automatizada, incorporando modelos de inteligencia artificial que optimizan la toma de decisiones, reducen tiempos operativos y mejoran la precisión en cada pozo.

El desarrollo combina la solución de perforación predictiva de Corva con el sistema Autodriller de H&P, instalado en el equipo RIG 234 que opera en el hub no convencional de Phoenix. La tecnología procesa en tiempo real variables clave como peso sobre el trépano, revoluciones por minuto, presión y velocidad de penetración. A partir de datos históricos de pozos cercanos, el sistema genera recomendaciones automáticas para optimizar la perforación.

Estas sugerencias son luego validadas en campo por los equipos técnicos, integrando la experiencia humana con el análisis algorítmico. Desde la compañía destacaron que se trata de la primera vez que esta integración se implementa a nivel global en una plataforma de H&P, posicionando a Argentina en la frontera tecnológica del sector.

El CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto, aseguró que la incorporación de IA permitirá “optimizar costos, tiempos y mejorar la seguridad”, mientras que desde Corva remarcaron que el avance implica pasar de decisiones basadas en datos a una ejecución directamente impulsada por datos en tiempo real.

Innovación para potenciar el shale

La implementación comenzará a escalar en el yacimiento Mata Mora Norte, uno de los activos clave de la compañía en Neuquén. El movimiento refleja un cambio más amplio en la industria: la digitalización y la automatización empiezan a ser tan determinantes como la geología o la infraestructura. En un contexto donde el shale argentino busca ganar competitividad global, la eficiencia operativa se vuelve central. Y ahí es donde la inteligencia artificial aparece como un diferencial clave.

En paralelo al salto tecnológico, Phoenix Global Resources prepara un ambicioso plan de inversión por U$S 6.000 millones para expandir su presencia en Vaca Muerta. La iniciativa incluye nuevas perforaciones, posible incorporación de equipos y adquisición de activos en la cuenca neuquina, con el objetivo de escalar su producción no convencional.

El proyecto está atado al interés de la compañía en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece beneficios fiscales y mayor estabilidad regulatoria para proyectos de gran escala. Respaldada por el grupo Mercuria Energy Group, que controla cerca del 90% de la firma, Phoenix ya desembolsó alrededor de U$S 1.000 millones desde 2024 y busca consolidarse como un jugador relevante en el shale local.

El avance de la inteligencia artificial en perforación, sumado al volumen de inversiones en juego, confirma que Vaca Muerta no solo crece en producción: también evoluciona en tecnología. En un escenario global marcado por la demanda energética y la competencia por eficiencia, el shale argentino empieza a jugar en una nueva liga, donde los datos, la automatización y la escala definen el futuro.