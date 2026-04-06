Compañía Mega S.A., una de las empresas más emblemáticas del sector energético argentino, celebró sus 25 años con un anuncio que promete transformar la industria del gas y petróleo en el país. La compañía presentó un proyecto de inversión de 360 millones de dólares en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de fortalecer la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos asociados al gas natural (NGLs) provenientes de Vaca Muerta.

Desde su fundación en 2001, la empresa ha jugado un papel central en el desarrollo del sector midstream argentino, siendo pionera en la separación y comercialización de NGLs. En este contexto, el nuevo plan de inversiones no solo es una ampliación de su capacidad operativa, sino una declaración de intenciones sobre el futuro de la energía en el país.

"Este nuevo plan reafirma la solidez de nuestra estrategia y el respaldo de nuestros tres accionistas", comentó Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega. "Nos permite seguir expandiendo una infraestructura clave para aprovechar el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el crecimiento energético de la Argentina. Este proyecto tiene una visión de largo plazo, consolidando nuestra presencia en los mercados internacionales y fortaleciendo nuestra competitividad".

Con una inversión total estimada en 650 millones de dólares para el período 2023–2028, la primera fase de la expansión de Mega comenzará con el proyecto de 360 millones de dólares presentado al RIGI, cuyo impacto será significativo. Este plan contempla un aumento de aproximadamente el 27% en la producción de líquidos del gas natural, un crecimiento alineado con el acelerado desarrollo de Vaca Muerta. Además, se prevé que el 80% de la producción adicional será destinada a los mercados internacionales, principalmente en forma de GLP (propano y butano) y gasolina natural, mientras que el 20% restante se destinará al mercado interno, especialmente al abastecimiento de etano para la industria petroquímica local.

La expansión implica la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa), así como la mejora de las infraestructuras existentes, como la Planta Separadora Loma La Lata en Neuquén y la Planta Fraccionadora en Bahía Blanca. Estas obras permitirán optimizar el acondicionamiento y el transporte de los líquidos, mejorando la eficiencia operativa y garantizando la capacidad de adaptación al crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

El proyecto tiene un impacto doble: en primer lugar, en términos de producción, ya que se espera un aumento superior a 500.000 toneladas anuales de líquidos del gas natural, y en segundo lugar, en el empleo, con la creación de unos 600 puestos de trabajo directos e indirectos durante la fase de construcción. Esto incluye actividades en áreas como ingeniería, logística, construcción y provisión de equipos, impulsando la economía local y generando nuevas oportunidades en las regiones donde la empresa tiene presencia.

"Este esfuerzo no solo responde a una demanda del mercado, sino que también es parte de nuestra estrategia de largo plazo para consolidar el sistema energético argentino y asegurar que podamos seguir jugando un rol clave en la oferta exportadora del país", agregó Córdoba.

Con esta nueva fase de expansión, Compañía Mega espera elevar su capacidad de producción a más de 2,5 millones de toneladas anuales de NGLs, lo que le permitirá consolidarse como uno de los actores más relevantes del sector energético en Argentina. El proyecto no solo impactará de manera positiva en la competitividad del mercado local, sino que también reafirmará la posición de Mega como el principal exportador de GLP y gasolina natural del país, y el mayor proveedor de etano para la industria petroquímica argentina.

Mega no es solo una empresa que procesa el 40% del gas natural de la Cuenca Neuquina, sino que también ha sido clave en la evolución del sector energético argentino, liderando con infraestructura de vanguardia, operaciones de alta confiabilidad y una visión clara de futuro. Con el respaldo de sus tres accionistas – YPF, Petrobras y Dow – y su sólida trayectoria, Compañía Mega sigue consolidándose como una pieza clave para el desarrollo energético de Argentina y su proyección en los mercados internacionales.