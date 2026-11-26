Neuquén duplicó sus exportaciones en los primeros cinco meses de 2026 y consolidó a Vaca Muerta como el principal motor de generación de divisas del país. Las ventas al exterior alcanzaron los US$ 3.450 millones entre enero y mayo, un incremento del 103,5% interanual frente a los US$ 1.695 millones registrados en el mismo período de 2025.

El salto estuvo explicado prácticamente en su totalidad por los hidrocarburos. Según datos del INDEC, el 98% del crecimiento exportador de la provincia correspondió a la actividad energética, impulsada por el desarrollo del petróleo y el gas no convencional.

La participación neuquina en las exportaciones energéticas nacionales pasó del 38,3% al 54,7%, mientras que su peso sobre las ventas totales de Argentina creció del 5,2% al 8,5%. Así, la provincia se convirtió en la principal fuente de divisas del sector, en un contexto de expansión de la producción y mayor capacidad exportadora.

Récord de petróleo y protagonismo del shale oil

El crecimiento de las ventas externas está respaldado por una producción que continúa batiendo marcas históricas. En mayo, Neuquén alcanzó los 634.802 barriles diarios de petróleo, superó el récord del mes anterior y concentró el 71,9% de la extracción nacional.

El shale oil representa más del 97% del petróleo provincial, reflejo del avance de Vaca Muerta y de la transformación de la matriz productiva neuquina. Las inversiones, la incorporación de tecnología y las mejoras en infraestructura de evacuación permitieron ampliar los volúmenes y sostener la curva de crecimiento.

En paralelo, el gas también mostró una aceleración. La producción neuquina llegó en mayo a 114 millones de metros cúbicos diarios, frente a los 101,19 millones de abril. El incremento mensual fue del 12,66%, en plena antesala del período de mayor demanda estacional por el invierno.

Vaca Muerta gana peso en la economía nacional

La expansión neuquina se refleja también en el desempeño del comercio exterior argentino. Entre enero y mayo, las exportaciones nacionales crecieron 24,3%, mientras que el segmento de combustibles y energía avanzó 44,9%. Neuquén explicó el 91% del incremento registrado en ese rubro.

Los números consolidan el peso de Vaca Muerta en el abastecimiento interno, el ingreso de dólares y la estrategia exportadora argentina. Con nuevos récords de petróleo, una recuperación del gas y una participación creciente en los mercados internacionales, Neuquén se posiciona como el epicentro de la expansión energética y uno de los principales motores de la economía nacional.