Neuquén lidera las exportaciones de bienes con origen en la provincia, con un incremento del 42% respecto del primer semestre de 2025. El gobernador Rolando Figueroa subrayó el impacto estratégico de Vaca Muerta en la oferta exportadora de Neuquén. Asimismo, ponderó la seguridad jurídica que ofrece la provincia para la llegada de capitales y las perspectivas de desarrollo asociadas al gas natural licuado (GNL).

Durante la primera mitad de este año, las exportaciones de bienes alcanzaron US$4.303,8 millones, con una participación del 8,7% en el total nacional y del 48,9% del total exportado por la región Patagonia.

El crecimiento de las ventas al exterior estuvo motorizado principalmente por el rubro Combustibles y Energía, que representó el 98,2% del total y registró una variación interanual de 43,7%.

El principal subrubro exportado fue petróleo crudo, con una participación del 92,4%, seguido por gas de petróleo (7,3%). En términos interanuales, registraron incrementos del 48,0% y 2,7%, respectivamente.

Respecto de los principales socios comerciales, Estados Unidos y Chile concentraron el 58,1% de las exportaciones del rubro y registraron variaciones interanuales del 14,1% y 0,8%, respectivamente.

Las exportaciones a Estados Unidos se concentraron casi en su totalidad en Petróleo crudo (99,8%). Por su parte, las exportaciones a Chile se concentraron principalmente en petróleo crudo (75,7%) y gas de petróleo (24,2%). Tailandia se ubicó como el tercer destino del rubro, con una participación de 11,3% en el total exportado.

Manufacturas

Por su parte, el rubro de manufacturas de origen agropecuario (MOA) también registró una variación interanual del 11,6%. Los principales subrubros exportados fueron filetes de pescado (73,9%) y vino de uva (22,0%). En términos interanuales, estos productos registraron variaciones del 23,1% y del -11,7%, respectivamente.

En cuanto al destino de las exportaciones, Japón, Canadá y Estados Unidos representaron el 78,9% de las exportaciones del rubro, registrando variaciones interanuales del 58,8%, 41,1% y -9,2%, respectivamente. Japón registró una variación interanual de 58,8% respecto del primer semestre de 2025, concentrando sus importaciones exclusivamente en filetes de pescado.

En tanto, Canadá importó filetes de pescado (98,2%) y vino de uva (1,8%), con variaciones interanuales del 53,2% y -54,6%, respectivamente. Las exportaciones a Estados Unidos se concentraron principalmente en filetes de pescado (58,9%), vinos de uva (20,7%) y frutas secas o procesadas (20,5%), con variaciones interanuales del -20,4%, 15,1% y 12,3%, respectivamente. Asimismo, aunque con participaciones menores, destacaron Brasil (6,9%) y Chile (2,4%).

Productos primarios

El rubro productos primarios (PP) superó en un 3,7% al mismo periodo del año pasado. Las exportaciones alcanzaron los USD 36,5 millones. En relación con los subrubros, peras concentró el 48,0% de las exportaciones del rubro, seguido por pescados (30,1%) y resto de productos primarios (12,1%). En la comparación interanual, se registraron variaciones de 1,6%, 20,7% y 7,6%, respectivamente.

En cuanto a los destinos, el 63,0% de las exportaciones del rubro tuvieron como destino Chile (33,1%) y Brasil (29,9%). De las exportaciones a Chile, el 84,1% correspondió principalmente a pescados, con una variación interanual del 11,7%, mientras que Brasil importó principalmente Peras (63,7%), con una variación interanual de 34,5%.

Con participaciones menores, se ubicaron Rusia (8,4%), Estados Unidos (7,2%) y Perú (3,4%). Los dos primeros países importaron principalmente peras, en tanto que Perú importó casi exclusivamente frutas de carozo.





