Neuquén se encamina a protagonizar uno de los mayores cambios en el mapa exportador argentino de las últimas décadas. Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea proyecta que, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, la provincia podría superar a Córdoba en 2027, a Santa Fe en 2028 y alcanzar el primer lugar nacional entre 2031 y 2032, desplazando a Buenos Aires.

El escenario proyectado se apoya principalmente en el crecimiento de la producción de petróleo no convencional, la ampliación de la infraestructura de transporte y la incorporación de nuevas exportaciones de gas natural licuado (GNL). Según el informe elaborado por Federico Belich, responsable de la Regional Comahue del Ieral, Neuquén ya protagonizó un salto significativo. En 2021 no figuraba entre las diez principales provincias exportadoras, mientras que actualmente ocupa el cuarto lugar.

En 2025, Buenos Aires lideró con exportaciones por US$31.684 millones, seguida por Santa Fe, con US$16.190 millones, y Córdoba, con US$10.913 millones. Neuquén todavía se encontraba detrás, pero sus ventas externas se habían multiplicado casi siete veces respecto de 2021.

El escenario base del estudio estima que Neuquén alcanzaría US$18.400 millones de exportaciones en 2028, suficiente para superar a Santa Fe. Para 2031, con la entrada en operación de nuevos proyectos de GNL, las ventas externas neuquinas podrían rondar los US$34.300 millones, superando por un margen reducido a Buenos Aires.

Vaca Muerta cambia el mapa exportador

El crecimiento hidrocarburífero también modificó el liderazgo dentro de la Patagonia. Neuquén pasó a ocupar el primer lugar regional, desplazando a Chubut, históricamente sostenida por la producción convencional de petróleo, el aluminio y la pesca. Entre 2021 y 2025, las exportaciones de toda la Patagonia pasaron de unos US$7.400 millones a más de US$13.000 millones. Dentro de ese total, la participación de Neuquén saltó del 13% al 50%.

El informe destaca que el proceso está respaldado por proyectos concretos de infraestructura. Entre ellos aparecen las ampliaciones de capacidad de evacuación de petróleo de Oldelval y Otasa, junto con el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). A ese desarrollo se suman los proyectos de exportación de GNL de Southern Energy y Argentina LNG, que podrían abrir una nueva etapa para la producción gasífera neuquina y ampliar el volumen de divisas generado por la formación.

Las proyecciones del Ieral contemplan un fuerte crecimiento de la producción petrolera. Según el escenario utilizado, la producción aumentaría 23% en 2027 y luego moderaría su ritmo hasta ubicarse cerca de 1,5 millones de barriles diarios hacia 2035. El estudio también incorpora la evolución esperada de los precios internacionales. Para el escenario base, estima un valor del crudo Medanito de US$85 por barril en 2026, US$80 en 2027 y 2028 y una reducción gradual hasta US$70 en 2035.

En el caso del GNL, proyecta una baja de precios desde US$11 hasta US$7,5 por millón de BTU entre 2028 y 2035, producto de una mayor oferta global. Con esas variables, las exportaciones neuquinas podrían alcanzar unos US$37.000 millones en 2035, aproximadamente US$2.000 millones por encima de las bonaerenses. El resultado, sin embargo, está sujeto a factores externos como los precios internacionales, el escenario geopolítico, el ritmo de las inversiones y la ejecución de las obras.

La metodología utilizada por el Ieral toma como referencia la serie de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del Indec, que asigna las ventas externas al territorio donde se produce el bien y no al puerto por el que finalmente sale del país. Esto significa que el petróleo producido en Vaca Muerta y embarcado desde Punta Colorada, en Río Negro, se contabiliza como exportación de Neuquén. El cambio que plantea el informe va más allá de un ranking provincial: refleja el surgimiento de un nuevo eje exportador basado en energía y con epicentro en la Patagonia. Si las inversiones y obras previstas avanzan según las proyecciones, Vaca Muerta podría llevar a Neuquén al primer lugar entre las provincias exportadoras de la Argentina durante los primeros años de la próxima década.