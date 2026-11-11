La revolución de Vaca Muerta multiplicó por siete las exportaciones de petróleo de Argentina en la última década y transformó el perfil energético del país. Los envíos al exterior pasaron de unos 51.000 barriles diarios en 2016 a alrededor de 365.000 en 2026, mientras que las proyecciones anticipan que en 2027 casi la mitad del crudo producido tendrá destino internacional.

El salto refleja el cambio de escala de la producción no convencional de la Cuenca Neuquina, que convirtió a la Argentina en un exportador de petróleo con excedentes crecientes. Según las estimaciones del portal especializado Faufena, el país podría alcanzar exportaciones cercanas a los 520.000 barriles diarios el próximo año, sobre una producción promedio proyectada de 1,09 millones de barriles.

El crecimiento también quedó reflejado en los registros mensuales. En septiembre de 2026, los despachos alcanzaron un récord de aproximadamente 421.000 barriles diarios, equivalentes al 43% de la producción nacional de ese mes. Además, ocho de cada diez barriles producidos tuvieron origen en la Cuenca Neuquina.

El avance de Vaca Muerta permitirá que 2026 sea un año histórico para la industria. Las proyecciones indican que en diciembre la producción podría ubicarse cerca de los 1,008 millones de barriles diarios, superando el máximo promedio que se había registrado en 1998. De esta manera, el país volvería a superar el umbral del millón de barriles diarios después de casi tres décadas.

Más producción y capacidad exportadora

El próximo salto estará vinculado con la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación. Entre los proyectos estratégicos se destaca Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de evacuación de crudo que permitirá incrementar los volúmenes destinados a los mercados internacionales. Su primera exportación se proyecta para 2027.

Hasta ahora, los principales corredores de salida del petróleo fueron el sistema de Oldelval hacia Bahía Blanca, que concentró alrededor del 74% de los despachos, y el Oleoducto Trasandino hacia Chile, con el 22%.

La transformación también se observa en el tipo de petróleo exportado. En 2016, más del 90% de los envíos correspondía al crudo Escalante, proveniente de la Cuenca del Golfo San Jorge. Una década después, el 93% de las exportaciones está compuesto por Medanito, el petróleo liviano de Vaca Muerta, con características valoradas por las refinerías internacionales.

Este cambio consolidó el protagonismo de la Cuenca Neuquina y modificó la composición de la oferta argentina en el mercado global. El Medanito, de aproximadamente 42 grados API y bajo contenido de azufre, resulta atractivo para instalaciones de refinación orientadas a la producción de combustibles livianos.

Un giro en la balanza energética

El crecimiento de las exportaciones también modificó las cuentas externas. En 2016, Argentina registraba un déficit comercial energético cercano a los 2.800 millones de dólares, en un contexto marcado por la declinación de los yacimientos convencionales y la necesidad de importar combustibles para abastecer el mercado interno.

En contraste, durante los primeros nueve meses de 2026 el superávit comercial energético superó los 9.400 millones de dólares. Las proyecciones para el cierre del año ubican el saldo favorable por encima de los 13.000 millones.

Estados Unidos se posicionó como principal destino del petróleo argentino, con el 41% del valor exportado durante 2026. Le siguieron Chile, con el 22%, y los mercados del sudeste asiático, con el 16%. También se registraron envíos a Australia y Uruguay. En este escenario, YPF, Pan American Energy (PAE) y Vista concentran una parte importante del negocio exportador y explican, en conjunto, el 52,8% del monto acumulado por las ventas externas de petróleo y derivados entre 2016 y agosto de 2026.

Con mayor producción, nuevos oleoductos y mercados internacionales consolidados, Vaca Muerta se convirtió en el principal motor de la transformación petrolera argentina. El desafío hacia adelante será sostener el ritmo de crecimiento y ampliar la infraestructura para convertir los recursos de la formación neuquina en exportaciones de mayor escala y generación de divisas.