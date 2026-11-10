El crecimiento de Vaca Muerta convive con dificultades financieras en una parte de las empresas que integran su cadena de proveedores. En Neuquén, el 41% de las compañías vinculadas al sector presenta al menos una señal de riesgo financiero o previsional, según un informe de Fidelitas que analizó 4.545 empresas de petróleo y gas de todo el país.

El relevamiento también ubicó a Río Negro entre las provincias con mayor incidencia, con un 40,2%. En el conjunto de las nueve jurisdicciones productoras, el indicador alcanza al 39% de los proveedores, frente al 21,1% registrado en el resto del país.

El estudio identificó 1.180 empresas, equivalentes al 26% del universo analizado, con alguna de estas tres alertas: irregularidades bancarias, cheques rechazados por falta de fondos o deudas con la seguridad social. Los datos surgen del informe Sectorial de Oil & Gas 2023-2026, que integra registros del Banco Central y antecedentes previsionales hasta agosto de 2026.

Más producción, pero presión sobre los proveedores

La situación refleja una brecha entre el crecimiento de la actividad extractiva y el desempeño de las empresas que prestan servicios. Entre 2023 y 2025, la producción total de petróleo aumentó un 25,1%, mientras que la extracción no convencional creció un 60,8%. En contraste, el índice de actividad de los servicios de apoyo al petróleo y gas cayó un 12,5% en promedio anual.

El avance del no convencional modificó la estructura productiva: su participación en la extracción total pasó del 48,9% en 2023 al 62,9% en 2025. En Neuquén, además, la producción por puesto de trabajo llegó a 254 barriles equivalentes diarios en 2026, un 40% más que en 2024.

Uno de los principales focos de alerta es la deuda previsional. Fidelitas detectó que 785 proveedores registran aportes impagos a la seguridad social. De ellos, 600 aparecen en situación normal ante el sistema financiero y 530 no tienen irregularidades bancarias ni cheques rechazados. Esto significa que una parte importante de los problemas de los proveedores no puede detectarse mediante controles crediticios tradicionales.

Las empresas más pequeñas concentran los riesgos

El impacto también presenta diferencias según el tamaño de las compañías. Las micro y pequeñas empresas reúnen 653 de los 1.180 proveedores identificados con señales de riesgo, el 55,3% del total. La incidencia alcanza al 30,5% de las pequeñas y al 30,2% de las microempresas, frente al 11,1% de las grandes.

Por actividad, las mayores proporciones se registran en construcción e infraestructura (33,3%), extracción y energía (30,3%), logística (28,9%) y campamentos, personas y ambiente (26,5%). El informe también advierte sobre el deterioro de las condiciones comerciales, con pedidos de reducciones de hasta el 23% en contratos vigentes, negociaciones que se extienden entre tres y seis meses y pagos fuera de plazo.

Para Fidelitas, el desafío consiste en evitar que los problemas financieros de los proveedores afecten la continuidad de las operaciones y la capacidad de acompañar las inversiones hidrocarburíferas. La situación adquiere especial relevancia en las cuencas productoras, donde la disponibilidad de empresas locales constituye un componente de la cadena de valor de Vaca Muerta.

Otro indicador que preocupa es el aumento de las compañías que llegaron a la categoría de mayor irregularidad bancaria. Según Fidelitas, las empresas clasificadas en situación 5 pasaron de 90 a 161 en los períodos comparados. Aunque la deuda acumulada de ese grupo disminuyó de US$108,37 millones a US$42,76 millones, el incremento en la cantidad de firmas afectadas muestra que el deterioro alcanza a un número mayor de proveedores.

El informe también advierte que esta situación puede generar riesgos para la continuidad de los servicios y las inversiones. En un contexto en el que los compromisos de compra local vinculados al RIGI y los regímenes provinciales otorgan relevancia a los proveedores nacionales, la solvencia de esas empresas se vuelve estratégica. Para las operadoras y contratistas, el desafío no pasa solamente por ampliar la producción, sino también por contar con una cadena de abastecimiento capaz de sostener el ritmo de actividad.