Vista Energy alcanzó una producción récord de 169.000 barriles equivalentes de petróleo por día en el tercer trimestre de 2026, un incremento interanual del 33%, impulsado por el desarrollo de nuevos pozos en Vaca Muerta. La compañía exportó el 73% del petróleo comercializado durante el período y generó ingresos por US$ 935 millones por ventas externas, en un contexto de expansión de su actividad y crecimiento de sus resultados financieros.

La empresa, uno de los principales productores independientes de hidrocarburos del país, informó que invirtió US$ 460 millones durante el trimestre y conectó 25 nuevos pozos. En los últimos doce meses, acumuló desembolsos superiores a US$ 2.300 millones, incluida la adquisición de activos de Equinor, y puso en producción 91 pozos.

El crecimiento de Vista refuerza el peso de Vaca Muerta en la expansión de la producción petrolera argentina y en la generación de divisas mediante las exportaciones de crudo.

Más producción y exportaciones

La producción de petróleo de Vista promedió 147.100 barriles diarios entre julio y septiembre, un 34% más que en el mismo período de 2025. En tanto, la producción de gas aumentó un 29% interanual.

Durante el trimestre, la compañía exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, un volumen que representó un crecimiento del 56% frente al mismo período del año anterior. En los primeros nueve meses de 2026, las ventas externas superaron los 25 millones de barriles, con ingresos por más de US$ 2.000 millones.

El desempeño exportador se apoya en el crecimiento de la producción no convencional y en la estrategia de la compañía para ampliar sus ventas a los mercados internacionales.

Ingresos por US$ 1.234 millones

Los ingresos totales de Vista alcanzaron los US$ 1.234 millones en el tercer trimestre, un incremento interanual del 75%. La mejora respondió al aumento de los volúmenes producidos y a mayores precios de realización del petróleo.

El EBITDA ajustado llegó a US$ 841 millones, con un crecimiento del 78% respecto del tercer trimestre de 2025. El margen de este indicador se ubicó en el 68%, un punto porcentual por encima del registrado un año antes.

La utilidad neta fue de US$ 293 millones, mientras que el flujo de caja libre alcanzó los US$ 334 millones durante el período, impulsado principalmente por la expansión del resultado operativo.

En materia de costos, el indicador de extracción (lifting cost) se ubicó en US$ 4,7 por barril equivalente de petróleo, una variable relevante para la competitividad de la producción no convencional.

Un ritmo de desarrollo de 100 pozos anuales

La conexión de 25 pozos durante el trimestre permitió a Vista alcanzar un ritmo operativo equivalente a 100 pozos por año. La compañía atribuyó los resultados a la ejecución de su plan de inversiones, la productividad de las nuevas perforaciones y la disciplina de costos.

Con el crecimiento de la producción y las exportaciones, la petrolera mantiene su estrategia de expansión en Vaca Muerta y prevé cumplir los objetivos operativos establecidos para 2026.

Los resultados reflejan el papel de la formación neuquina en el desarrollo de proyectos orientados a incrementar la oferta de hidrocarburos y fortalecer la capacidad exportadora de la Argentina.