La compañía VMOS concretó un hito financiero al debutar en el mercado local con una recaudación histórica de US$ 233,6 millones, fondos que estarán destinados de manera directa a impulsar y acelerar la infraestructura estratégica en la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta.

La operación se consolidó tras el cierre de su primera colocación de bonos a un plazo de 48 meses, la cual ofreció una tasa de interés del 6,25% anual. Este rendimiento y las condiciones de la emisión lograron captar el foco de numerosos actores del mercado financiero nacional.

La altísima demanda registrada por parte de los inversores reflejó, en primer lugar, el fuerte interés y la confianza sostenida en el potencial del desarrollo energético del país, marcando un respaldo clave para el sector privado en la región patagónica.

Los recursos financieros obtenidos permitirán acelerar de forma significativa proyectos de envergadura vinculados a la ampliación del transporte de petróleo, un eslabón fundamental para destrabar la capacidad de evacuación de crudo desde los yacimientos neuquinos hacia los centros de consumo y exportación.

Según informó la compañía, las obras de VMOS ya registran un 80% de avance, consolidando al proyecto como una de las principales iniciativas de infraestructura energética en ejecución.

El desarrollo apunta a generar una nueva vía de evacuación para el petróleo producido en Vaca Muerta, uno de los principales desafíos que enfrenta la cuenca neuquina ante el crecimiento sostenido de la producción y las perspectivas de mayores volúmenes destinados al mercado externo.

La colocación local se suma además a la estructura de financiamiento internacional que la compañía cerró durante 2025. En ese momento, VMOS consiguió USD 2.000 millones bajo un esquema de project finance, una operación que, de acuerdo con la empresa, representó el mayor financiamiento de este tipo concretado hasta ese momento en la Argentina.

La nueva emisión por USD 233,6 millones complementa ese fondeo y amplía las fuentes de financiamiento del proyecto en una etapa avanzada de ejecución.

El resultado de la licitación también refleja el interés del mercado por los activos vinculados con Vaca Muerta y su infraestructura asociada. La capacidad de transporte se transformó en una variable central para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y sostener una expansión de las exportaciones.

Con las obras en su tramo final y una nueva operación financiera concretada en el mercado local, VMOS avanza en su objetivo de incrementar la capacidad de salida del crudo neuquino hacia la costa rionegrina y fortalecer la infraestructura necesaria para que una mayor proporción de la producción de Vaca Muerta pueda destinarse a los mercados internacionales

Con este sólido puntapié inicial, VMOS se posiciona como un actor financiero y operativo central, dotando a Vaca Muerta de la infraestructura indispensable para sostener el crecimiento récord de su producción hidrocarburífera en los próximos años.