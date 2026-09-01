El gobernador Alberto Weretilneck realizó una recorrida por la estación cabecera del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), ubicada en la barda norte de Allen. Durante la visita se interiorizó sobre los avances de una infraestructura estratégica que permitirá transportar petróleo hasta la terminal marítima de Punta Colorada.

Desde la sala de control de la estación se operará durante las 24 horas el bombeo del crudo hacia la costa atlántica. Una vez en régimen, el petróleo demorará cerca de 48 horas en completar el recorrido. La obra avanza según lo previsto y tiene como próximo hito la conexión con la infraestructura de YPF, programada para el 15 de diciembre. La operación comenzará con una capacidad de 180.000 barriles diarios y crecerá progresivamente hasta alcanzar los 550.000 barriles por día hacia julio-agosto de 2027.

“Estamos aquí en Allen viendo lo que hemos hecho los argentinos, los neuquinos y los rionegrinos, el sector público y el sector privado. Son los avances del Vaca Muerta Oil Sur, una de las obras más importantes para el desarrollo energético de nuestro país”, dijo Weretilneck.

Weretilneck subrayó además el impacto productivo y laboral: “Quinientas mujeres y hombres trabajan hoy aquí para hacer realidad el Río Negro exportador de petróleo en Punta Colorada, en Sierra Grande”. Y agregó: “Estamos en los meses finales en los cuales Neuquén, Río Negro, la Norpatagonia y la Argentina vamos a exportar nuestro petróleo al mundo como tantas veces lo soñamos”.

Río Negro se consolida como protagonista de la exportación energética

En paralelo, continúan los trabajos en la terminal marítima de Punta Colorada, donde ya fue colocado el techo del tercer tanque de almacenamiento y el cuarto permanece en construcción. También avanzan las tareas vinculadas a la obra submarina, como las soldaduras.

El VMOS moviliza actualmente a alrededor de 1.500 trabajadores en distintos frentes. Con Allen como centro operativo y Punta Colorada como salida al Atlántico, Río Negro consolida su lugar en la nueva etapa energética y exportadora del país. Para la provincia, el avance en Allen tiene un significado particular: allí comienza el tramo provincial de una infraestructura que atravesará el territorio hasta llegar al Atlántico y que permitirá convertir a Río Negro en protagonista directa de la exportación de petróleo argentino.

Weretilneck fue recibido por el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, y acompañado por la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya; la presidenta de EDHIPSA, Romina Rodríguez Luge; y referentes del equipo provincial y de la empresa.