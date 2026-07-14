El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza hacia su etapa final de construcción y prevé iniciar su puesta en marcha antes de fin de año, un paso clave para ampliar la capacidad de transporte de petróleo de la Cuenca Neuquina y evitar que la logística limite el crecimiento de Vaca Muerta. Cuando opere a plena capacidad, permitirá exportaciones por unos US$ 15.000 millones anuales, según estimó el CEO de la compañía, Gustavo Chaab.

"Nuestro plan es iniciar la puesta en marcha en los últimos dos meses de este año para comenzar a cargar los primeros barcos y que la logística no frene el desarrollo de Vaca Muerta", afirmó el ejecutivo en una entrevista con El Economista.

La obra demanda una inversión de US$ 3.000 millones y ya presenta un avance cercano al 70%. El nuevo sistema conectará Allen, en Río Negro, con la terminal de exportación de Punta Colorada mediante un oleoducto de 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro. Allí se construyen tanques de almacenamiento y un sistema de monoboyas que permitirá cargar buques de gran porte con destino a los mercados internacionales.

En una primera etapa, el ducto transportará 180.000 barriles diarios, mientras que durante el segundo semestre de 2027 alcanzará su capacidad de diseño de 550.000 barriles por día, prácticamente duplicando la capacidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina.

"Todo este shale oil está destinado a la exportación. La posibilidad de cargar buques de gran tamaño permitirá llegar de manera más competitiva a mercados como Asia, donde se obtienen mejores condiciones comerciales", explicó Chaab.

El proyecto busca resolver uno de los principales desafíos que enfrenta Vaca Muerta: la infraestructura para evacuar una producción que crece a un ritmo acelerado.

Actualmente, la Cuenca Neuquina produce alrededor de 656.000 barriles diarios y suma cerca de 140.000 barriles por año, una expansión que ya puso bajo presión la capacidad disponible del sistema de oleoductos.

"Con este proyecto tenemos capacidad para acompañar aproximadamente cuatro años más de crecimiento de la producción. Estamos habilitando a duplicar el tamaño de la industria petrolera de Vaca Muerta", sostuvo el CEO.

VMOS fue creado en 2025 para construir y operar el oleoducto y está integrado por YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Shell, Tecpetrol, Vista y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El financiamiento de la obra combina aportes de las compañías socias con créditos obtenidos bajo la modalidad project finance, en una operación que involucró a 22 bancos y fondos de inversión y que la empresa considera la mayor de este tipo concretada en Argentina.

Además, el desarrollo fue el primer proyecto de petróleo y gas aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según Chaab, ese marco de estabilidad fiscal y jurídica fue determinante para asegurar el financiamiento de una obra considerada estratégica para el futuro de Vaca Muerta.

Con el inicio de operaciones previsto para fines de este año, el nuevo sistema apunta a convertirse en una pieza central para que la producción de la Cuenca Neuquina alcance 1,5 millones de barriles diarios antes de 2030, consolidando a Vaca Muerta como el principal polo exportador de petróleo del país.