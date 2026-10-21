YPF apuesta a invertir más en ductos y proyecta más de 45.000 empleos para impulsar Vaca Muerta

El salto exportador de Vaca Muerta no solo requiere megaobras, sino también un cambio de paradigma en productividad y competitividad para las pymes de la cuenca neuquina. Así lo afirmó Gustavo Gallino, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, quien remarca que la eficiencia operativa y la digitalización de activos serán los pilares para sostener el crecimiento hasta 2031.

En la apertura del ciclo "Infraestructura para llegar al mundo: VMOS & LNG" en la AOG Patagonia 2026, YPF expuso la hoja de ruta técnica y financiera que sostiene el salto de escala del no convencional neuquino.

Durante su presentación en la Sala Tromen, el vicepresidente de Infraestructura de la compañía, Gustavo Gallino, afirmó que el desarrollo a gran escala del yacimiento demandará una inversión proyectada superior a los 50.000 millones de dólares en obras de



transporte, procesamiento y facilidades de producción.

Gallino explicó que la estrategia corporativa, trazada sobre el plan "4x4", tiene como eje rector la monetización del recurso y la búsqueda de rentabilidad. Para acompañar la proyección de duplicar la producción nacional hacia 2031, la petrolera requerirá una



transformación profunda de su capacidad operativa.

Entre 2026 y 2029, YPF prevé multiplicar por nueve su nivel de inversión en ductos con relación al período 2020-2025 y ejecutar más de 45 proyectos de alta complejidad. El paquete de obras anunciado contempla el tendido de más de 4.000 kilómetros de ductos, 400 kilómetros de rutas y accesos, 5 plantas de tratamiento de crudo, 5 plantas de compresión, 15 satélites y 5 centros de facilidades de producción.

Entre 2026 y 2029, YPF prevé multiplicar por nueve su nivel de inversión en ductos con relación al período 2020-2025 y ejecutar más de 45 proyectos de alta complejidad. El paquete de obras anunciado contempla el tendido de más de 4.000 kilómetros de ductos, 400 kilómetros de rutas y accesos, 5 plantas de tratamiento de crudo, 5 plantas de compresión, 15 satélites y 5 centros de facilidades de producción.

Esta escala de operaciones requerirá la contratación de más de 45.000 trabajadores directos, marcando un hito en la generación de empleo para la cuenca. Respecto al proyecto oleoducto VMOS (Vaca Muerta Sur), el ejecutivo confirmó un avance de obra del 85% al mes de octubre en el tramo de transporte y terminales. La infraestructura, financiada mediante un Project Finance de 3.000 millones de dólares con participación de nueve operadoras del sector, permitirá realizar la primera carga de crudo entre fines de febrero y principios de marzo.

La terminal marítima en Punta Colorado (Río Negro) operará con monoboyas mar adentro diseñadas para buques tanqueros VLCC (de hasta 2 millones de barriles), lo que reducirá el costo flete de transporte entre 3 y 4 dólares por barril. Se estima una capacidad inicial de



180.000 barriles diarios, escalable a 750.000 e incluso con capacidad proyectada para alcanzar el millón de barriles por día.

En el segmento de gas, el proyecto Argentina LNG prevé la instalación de unidades flotantes de licuación (FLNG) en la costa rionegrina y una planta de acondicionamiento de gas (IGTP) en la zona de Meseta Buenaventura.

Gustavo Gallino afirmó que el desarrollo a gran escala del yacimiento demandará una inversión proyectada superior a los 50.000 millones de dólares en obras de transporte, procesamiento y facilidades de producción.

En su primera etapa, el desarrollo dispondrá de dos buques con capacidad para 12 millones de toneladas anuales (MTPA), ampliables a 18 MTPA en una fase posterior. La infraestructura permitirá no solo licuar metano sino también separar y exportar líquidos asociados (propano, butano, etano y condensados), posicionando a la Argentina como el segundo exportador global de etano. La Decisión Final de Inversión (FID) con los socios internacionales está programada para el 26 de noviembre.

El directivo remarcó que el éxito de este proceso radicará en la eficiencia operativa, la digitalización de procesos mediante gemelos digitales y el fortalecimiento de la cadena de valor local.

Según Gallino, la competitividad de las pymes locales ante los estándares internacionales será la clave para sostener la rentabilidad, lograr un flujo de caja positivo duradero y comenzar la distribución de dividendos corporativos a partir de 2028.