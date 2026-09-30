Los equipos de perforación DLS-175 y DLS-176 ya están operativos para YPF en Vaca Muerta, incorporando tecnología de última generación para las operaciones no convencionales. Las unidades llegaron a Neuquén desde Houston y marcan el primer gran avance del contrato de cinco años firmado entre la petrolera y DLS Archer.

El acuerdo contempla además la incorporación de un tercer equipo, identificado como DLS-177, durante el primer trimestre de 2027, junto con servicios de perforación con presión controlada (MPD).

Las nuevas unidades fueron incorporadas a la flota de DLS Archer a partir del acuerdo estratégico alcanzado a comienzos de año con la estadounidense Patterson-UTI, en un contexto de expansión de la actividad de perforación no convencional en la Cuenca Neuquina.

Según informó la compañía, los equipos cuentan con sistemas de automatización y estándares de seguridad destinados a operaciones de alta complejidad. La incorporación de estas herramientas apunta a mejorar la eficiencia de las tareas de perforación y optimizar el uso de los recursos en los pozos.

“Ver a los equipos 175 y 176 perforando en Vaca Muerta nos llena de orgullo y es la demostración concreta de nuestra capacidad de ejecución”, señaló Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling de DLS Archer.

El ejecutivo también destacó el vínculo con YPF y señaló que la puesta en marcha de las unidades permite ampliar la presencia de la empresa en el mercado argentino y fortalecer sus estándares de seguridad y eficiencia operativa.

Un contrato de cinco años

La incorporación de los nuevos perforadores forma parte de un acuerdo de largo plazo con YPF, que incluye las dos unidades actualmente en funcionamiento, la llegada del DLS-177 y la prestación de servicios de perforación con presión controlada.

La empresa destacó además que la incorporación de tecnología tendrá impacto sobre la cadena de proveedores y servicios vinculada al desarrollo de Vaca Muerta, al elevar los requerimientos técnicos y operativos de las distintas actividades relacionadas con la perforación.

Con los DLS-175 y DLS-176 ya trabajando en la formación neuquina, el próximo hito del acuerdo será la incorporación del tercer equipo durante los primeros meses de 2027, consolidando la apuesta por tecnología y automatización aplicada al desarrollo de los recursos no convencionales.