DLS Archer continúa profundizando su plan de expansión en Vaca Muerta. La compañía incorporó un nuevo equipo de perforación Súper High Spec, denominado DLS-177, que comenzará a operar para YPF y permitirá fortalecer su capacidad de respuesta frente al crecimiento de la actividad en la formación no convencional.

La incorporación forma parte de la estrategia de inversiones que la empresa viene desplegando para acompañar el desarrollo del shale argentino, en un contexto de mayor demanda de servicios de perforación de alta performance por parte de las principales operadoras del país.

El nuevo equipo se destaca por incorporar tecnología Managed Pressure Drilling (MPD), un sistema que permite optimizar el control de presión durante la perforación, mejorar la eficiencia operativa y reforzar los estándares de seguridad en pozos de alta complejidad.

Con la llegada del DLS-177, la empresa amplía su flota de equipos de última generación y consolida su posicionamiento como uno de los principales proveedores de servicios para el desarrollo de Vaca Muerta. La unidad será destinada a las operaciones de YPF, con la que la empresa mantiene un contrato de largo plazo. La incorporación busca acompañar el crecimiento del plan de perforación de la petrolera y reforzar una alianza estratégica que ambas compañías sostienen desde hace varios años.

"YPF lidera la industria y en DLS Archer estamos para acompañar ese crecimiento. La llegada del DLS-177 refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y expande nuestra presencia en el mercado no convencional de Vaca Muerta", afirmó Gerardo Molinaro, vicepresidente de Land Drilling de DLS Archer.

El ejecutivo destacó además que la incorporación de un equipo Súper High Spec con capacidades MPD permitirá "garantizar mayores niveles de productividad y seguridad en cada operación", en línea con las exigencias que demanda el desarrollo de los recursos no convencionales.

La incorporación del DLS-177 está prevista para el primer trimestre de 2027 y representa un nuevo paso dentro del plan de crecimiento de la compañía en la cuenca neuquina, donde la actividad continúa acelerándose impulsada por las inversiones de las principales operadoras.

El avance de Vaca Muerta elevó en los últimos años la demanda de equipos de perforación con mayores prestaciones tecnológicas, capaces de reducir tiempos operativos, optimizar costos y mejorar la productividad de los pozos. En ese escenario, las empresas de servicios vienen reforzando sus inversiones para responder a un mercado cada vez más competitivo.

Para DLS Archer, la incorporación del nuevo perforador también representa una apuesta por el desarrollo tecnológico y la especialización de los servicios que ofrece a la industria energética. Con foco en seguridad, innovación y eficiencia operativa, la compañía brinda soluciones integradas de perforación y well services para las principales operadoras de petróleo y gas que trabajan en Vaca Muerta, uno de los desarrollos no convencionales más importantes del mundo.

La llegada del DLS-177 reafirma esa estrategia y consolida el proceso de expansión de DLS Archer en Neuquén, una provincia que continúa concentrando las principales inversiones del sector energético argentino y donde la incorporación de tecnología de última generación resulta clave para sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas.