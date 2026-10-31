YPF lleva al RIGI un megaproyecto en Neuquén que promete miles de empleos y más exportaciones

Neuquén podría sumar una nueva inversión de gran escala para el desarrollo de Vaca Muerta. YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, que contempla desembolsos estimados en US$ 8.729 millones a lo largo de su desarrollo. La iniciativa apunta a ampliar la producción de petróleo en el norte de la formación, generar empleo y fortalecer la capacidad exportadora de la provincia.

El plan comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte y prevé la perforación de 440 pozos. De acuerdo con las proyecciones de la compañía, el desarrollo podría alcanzar una producción de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado.

Además, YPF estima que el proyecto permitirá generar alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción. La magnitud de la iniciativa también abre oportunidades para empresas de servicios, contratistas, proveedores de equipos y firmas vinculadas con las obras necesarias para poner en producción los recursos.

El impacto para Neuquén

La inversión proyectada representa una apuesta de largo plazo para la economía neuquina, cuyo crecimiento está cada vez más ligado a la expansión de la actividad hidrocarburífera. La ejecución de un desarrollo de esta escala podría movilizar recursos, ampliar la demanda de servicios especializados y generar actividad para distintos eslabones de la cadena de valor local.

El proyecto también contempla infraestructura para el tratamiento y la evacuación de petróleo y gas, un componente clave para sostener el crecimiento productivo de Vaca Muerta. La disponibilidad de instalaciones de procesamiento y transporte será determinante para que los nuevos volúmenes puedan incorporarse al sistema y llegar a los mercados de destino.

En materia de exportaciones, YPF calcula que Bajo del Toro podría generar ingresos acumulados por aproximadamente US$ 25.000 millones entre 2027 y 2055. Esa proyección refleja el potencial del desarrollo para contribuir al ingreso de divisas y consolidar el perfil exportador de la producción neuquina.

La participación de YPF y Vista

Las áreas involucradas pertenecen a YPF, que tiene una participación del 65%, y a Vista Energy Argentina S.A.U., que posee el 35% restante. La operación de ambos bloques está a cargo de YPF.

La compañía proyecta alcanzar los niveles de producción previstos durante el período comprendido entre 2033 y 2040, en el marco de un plan que se extenderá durante varias décadas.

La solicitud de adhesión al RIGI busca encuadrar el desarrollo en el régimen nacional destinado a grandes inversiones. Su avance será relevante para Neuquén por la escala del capital comprometido y por el potencial efecto sobre el empleo, los proveedores y la producción de hidrocarburos.

La concreción de las inversiones, las obras de infraestructura y la actividad asociada serán factores centrales para determinar cuánto de ese potencial se traducirá en movimiento económico y oportunidades para la provincia.