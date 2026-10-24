YPF prevé ganancias récord y apunta a superar los 250.000 barriles diarios

YPF anticipó ganancias récord para 2026 y confirmó que el 26 de noviembre es la fecha prevista para avanzar con la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) de Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de gas natural licuado que impulsa junto con Eni y XRG.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, sostuvo que la petrolera está cerca de cumplir su objetivo de producción de 250.000 barriles diarios de petróleo en 2026, con Vaca Muerta como principal motor del crecimiento. Además, proyectó un salto productivo para diciembre de 2027, aunque no precisó el volumen esperado.

El proyecto Argentina LNG contempla, según las cifras difundidas por Marín, inversiones por US$30.000 millones durante los próximos cuatro años y exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones. En paralelo, YPF mantiene su estrategia de amortiguar las variaciones internacionales del petróleo mediante el mecanismo de buffer, sin una fecha definida para finalizarlo.

YPF proyecta ganancias récord y apunta a los 250.000 barriles diarios

Este año va a ser récord de YPF de ganancias. Aún a precios muy bajos hubiese sido el año récord”, afirmó Marín ante la prensa al referirse al balance de 2026.

La previsión se apoya en el crecimiento de la producción no convencional, la eficiencia operativa y el avance del plan de negocios de la compañía de bandera. Sin embargo, el resultado anual todavía deberá confirmarse con la presentación del balance correspondiente al ejercicio completo.

En el segundo trimestre de 2026, YPF había informado una utilidad neta de US$1.205 millones y una producción promedio de 213.000 barriles diarios de petróleo shale, de acuerdo con los datos publicados por MejorInformado.com. La meta de llegar a 250.000 barriles diarios representa un aumento de alrededor del 17% respecto de aquel promedio trimestral.

El próximo hito será la presentación de los planes de producción para 2027, prevista por Marín para el 6 de abril en Nueva York. El ejecutivo anticipó que los números correspondientes a diciembre de ese año sorprenderán, aunque no adelantó una cifra concreta.

Argentina LNG: el 26 de noviembre será una fecha clave

El proyecto Argentina LNG es uno de los pilares de la estrategia exportadora de YPF. La iniciativa busca convertir los recursos de gas de Vaca Muerta en un suministro destinado a los mercados internacionales mediante infraestructura de procesamiento, transporte y licuefacción.

La petrolera trabaja en el desarrollo junto con la italiana Eni y XRG, vinculada al grupo energético estatal de Emiratos Árabes Unidos ADNOC. La fecha del 26 de noviembre ya había sido anticipada como el momento previsto para la Decisión Final de Inversión, un paso determinante para avanzar con el proyecto.

Según las proyecciones mencionadas por Marín, el desarrollo demandaría inversiones por US$30.000 millones durante cuatro años y podría generar exportaciones por unos US$10.000 millones. Esas cifras corresponden a estimaciones del proyecto, no a ingresos ya concretados.

La iniciativa también contempla una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con la posibilidad de ampliarla a 18 millones de toneladas por año.

El impacto esperado en Neuquén y la cadena energética

La expansión exportadora requiere mucho más que aumentar la extracción de gas. También demanda obras de transporte, instalaciones de procesamiento, capacidad de licuefacción y una cadena de proveedores preparada para abastecer operaciones de mayor escala.

Marín sostuvo que la Argentina podría ubicarse entre los principales exportadores mundiales de GNL y destacó la necesidad de ampliar las instalaciones de separación de petróleo y gas en Neuquén.

Para las empresas de la Cuenca Neuquina, el avance de estos proyectos abre oportunidades en servicios especializados, logística, infraestructura y provisión de equipos. Sin embargo, el alcance de ese impacto dependerá del cronograma definitivo, las inversiones efectivamente ejecutadas y las condiciones de contratación.

En esa línea, las cámaras empresariales neuquinas ya plantearon la necesidad de mejorar la participación de los proveedores locales en los contratos vinculados con YPF y la expansión de Vaca Muerta.

Qué pasará con los precios de los combustibles

Otro de los puntos abordados por Marín fue la política de precios de los combustibles. El ejecutivo explicó que YPF monitorea la demanda y los movimientos de los surtidores hora a hora, día a día y mes a mes.

Según describió, la demanda de combustibles comenzó a mostrar una mayor sensibilidad a los precios en distintas localidades del país, aunque aclaró que ese comportamiento no se observa de la misma manera en la Ciudad de Buenos Aires.

La demanda elástica significa que los consumidores modifican más sus decisiones de compra cuando cambia el precio. En términos prácticos, una suba puede llevar a reducir el consumo, cambiar de combustible o buscar alternativas de movilidad.

Cómo funciona el buffer de YPF

El buffer es un mecanismo mediante el cual la petrolera busca amortiguar el impacto inmediato de las variaciones internacionales del crudo sobre los precios en las estaciones de servicio.

En lugar de trasladar automáticamente cada movimiento del petróleo a los surtidores, la compañía administra esos cambios para moderar las fluctuaciones. Esto no implica que los precios permanezcan congelados de manera indefinida ni que estén garantizadas futuras bajas.

YPF todavía no definió cuándo dejará atrás este esquema. Marín atribuyó esa incertidumbre a la volatilidad del mercado internacional y a la situación en Medio Oriente.

La empresa ya había aplicado una estrategia de amortiguación de precios durante 2026 y había explicado que buscaba evitar que los cambios del barril de Brent se trasladaran de forma inmediata a los consumidores.