El RIGI reunió a 2.500 pymes en Rosario y el Gobierno anticipó cuánto empleo espera generar

Más de 2.500 pequeñas y medianas empresas participan este jueves en Rosario de la primera Ronda de Negocios RIGI, una convocatoria que busca conectar a proveedores argentinos con grandes proyectos de minería, infraestructura e industria que se desarrollan en el país.

El encuentro contempla más de 2.100 reuniones de negocios con representantes de 43 grandes proyectos de inversión y reúne a empresas provenientes de prácticamente todas las provincias. La jornada fue organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo del Gobierno de Santa Fe.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. También participan gobernadores, autoridades nacionales y provinciales, cámaras empresariales y representantes de los sectores productivos.

“Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”, afirmó Karina Milei al plantear uno de los objetivos centrales de la convocatoria: que parte del movimiento generado por las grandes inversiones llegue también a las empresas locales.

La funcionaria sostuvo que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

La participación de proveedores nacionales dentro de los proyectos fue también uno de los ejes abordados por Santilli. “Hoy estamos acá con 2.500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”, expresó el jefe de Gabinete.

Santilli utilizó como ejemplo el caso de una empresa minera que, según indicó, trabaja con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415. Para el funcionario, esa composición demuestra las posibilidades que tienen las empresas argentinas de incorporarse a las cadenas de abastecimiento de las nuevas inversiones.

Caputo puso cifras a las inversiones y al empleo

Durante su exposición, Luis Caputo aseguró que los anuncios de inversión realizados en el marco del RIGI alcanzaron los USD 210.000 millones y estimó que los proyectos permitirán generar 250.000 puestos de trabajo formales.

“El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2.500 pymes inscriptas, 2.100 reuniones organizadas y 50 rondas”, sostuvo el ministro.

Caputo también hizo hincapié en el alcance territorial de la convocatoria. “Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”, señaló.

El titular de Economía afirmó que la intención del Ejecutivo es que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país”.

Según los datos que presentó durante la jornada, actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI”. Sobre el impacto laboral esperado, agregó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

La cifra corresponde a una proyección del Gobierno sobre el impacto de las inversiones y no a puestos de trabajo ya creados.

Pullaro posicionó a Santa Fe como proveedor de la minería y la energía

El gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó la presencia de grandes empresas y proveedores para remarcar el perfil industrial de Santa Fe y las posibilidades de vincular su entramado productivo con sectores que concentran buena parte de las nuevas inversiones.

“Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó el mandatario provincial. Pullaro planteó además que el crecimiento de las inversiones debe estar acompañado por infraestructura logística y productiva que permita a las empresas mejorar su competitividad.

En ese esquema destacó particularmente el papel de los puertos santafesinos, tanto para facilitar las exportaciones como para acompañar la actividad industrial y la generación de empleo.

La ronda de negocios continuará durante la jornada con encuentros directos entre grandes compañías y potenciales proveedores, espacios de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes.

En paralelo se desarrollará la Segunda Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales y provinciales. También habrá paneles con gobernadores, cámaras empresariales y grandes operadoras mineras para analizar las posibilidades de incorporar producción argentina a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos.