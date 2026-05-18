YPF avanza junto a Essential Energy en la reconversión de la ex Refinería San Lorenzo, en Santa Fe, para transformarla en un complejo de producción de biocombustibles sustentables orientados tanto al mercado local como a la exportación.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, recorrió las instalaciones del proyecto Santa Fe BIO, que prevé una inversión cercana a los USD 400 millones y busca convertir el histórico predio industrial en un hub regional de energía renovable.

La iniciativa contempla la producción de SAF (combustible sostenible para aviación) y HVO (diésel renovable) mediante una biorrefinería de última generación. En una primera etapa se construirá una planta de pretratamiento de materias primas con capacidad de 250.000 toneladas anuales, junto con obras logísticas y adecuación de infraestructura existente.

La segunda fase incluirá el desarrollo de la biorrefinería principal, que tendrá capacidad para procesar 170.000 toneladas anuales de combustibles renovables. La puesta en marcha está prevista para finales de 2029.

Con Santa Fe BIO, YPF apuesta a consolidar uno de los proyectos de biocombustibles avanzados más importantes de América Latina

El proyecto marca además la reconversión de uno de los complejos históricos del cordón industrial santafesino, vinculado durante décadas al negocio tradicional de refinación de petróleo. La transformación busca reposicionar a San Lorenzo dentro del nuevo escenario global de transición energética y demanda creciente de combustibles de bajas emisiones.

Desde la compañía señalaron que la iniciativa permitirá generar empleo especializado, desarrollar nuevas cadenas de valor agroindustriales y fortalecer la inserción argentina en los mercados internacionales de combustibles sustentables.

Con Santa Fe BIO, YPF apuesta a consolidar uno de los proyectos de biocombustibles avanzados más importantes de América Latina y acelerar el proceso de reconversión energética en el país.