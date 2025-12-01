La Secretaría de Energía autorizó un nuevo incremento en los valores de los biocombustibles utilizados en las mezclas obligatorias con naftas y gasoil, una actualización que podría trasladarse a los surtidores en las próximas semanas. El ajuste, formalizado mediante las Resoluciones 485 y 486/2025 publicadas en el Boletín Oficial, habilita subas de hasta 5% durante diciembre, el último mes del año.

La decisión llega luego de la actualización parcial de los impuestos a los combustibles, un componente que agrega presión a los costos del sector y que, según estiman en el mercado, podría reflejarse en un nuevo movimiento en los precios finales que pagan los automovilistas.

En el caso del biodiésel utilizado para su mezcla con gasoil, el Gobierno aplicó un aumento de 5,1%, fijando un valor mínimo de $1.775.230 por tonelada. También se determinó que el plazo de pago no podrá superar los 7 días corridos desde la fecha de la factura.

Para el bioetanol, los incrementos también fueron significativos. El elaborado a base de caña de azúcar se ajustó 4,99%, alcanzando los $963,926 por litro, mientras que el producido a partir de maíz aumentó 5%, quedando en $883,464 por litro. En ambos casos, el plazo máximo de pago será de 30 días corridos.

El documento oficial enfatizó que estos valores representan los precios mínimos obligatorios para las operaciones en el mercado interno.

Desde la Secretaría señalaron que cuentan con facultades para modificar los valores cuando se detecten desfasajes respecto de los costos reales de producción o cuando los precios generen distorsiones en el costo del combustible fósil en los surtidores, un aspecto considerado clave en el escenario actual.

A lo largo del año, los valores de los biocombustibles mostraron incrementos casi mensuales, salvo al inicio de 2025, cuando sólo se ajustó el biodiésel y el bioetanol quedó congelado en los niveles de diciembre de 2024. Con este nuevo ajuste, el cierre del año vuelve a centrar la atención en el posible impacto sobre los combustibles en todo el país.