YPF alcanzó en el primer trimestre de 2026 una producción récord de shale oil y consolidó el crecimiento de su negocio no convencional en Vaca Muerta, en un contexto de mejora operativa, aumento de inversiones y fortalecimiento financiero.

La compañía informó un EBITDA ajustado de US$1.594 millones, el más alto de su historia para un primer trimestre, con un margen del 32% sobre ingresos. El resultado representó una mejora interanual del 28% frente al mismo período de 2025, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción shale, la desinversión en campos maduros, la reducción de costos operativos y un entorno de precios más favorable. La utilidad neta alcanzó los US$409 millones.

En producción, YPF superó por primera vez los 200.000 barriles diarios de shale oil, con un promedio de 205.000 barriles por día, lo que implicó un crecimiento del 39% interanual. El avance estuvo apalancado principalmente por el bloque La Angostura Sur, que en menos de dos años se convirtió en el quinto bloque de petróleo shale más productivo de Vaca Muerta y es operado íntegramente por la compañía.

Durante el trimestre, las inversiones totalizaron cerca de US$1.000 millones, de los cuales el 78% se destinó al desarrollo no convencional, principalmente en Vaca Muerta. La petrolera anticipó además una aceleración del ritmo de inversión para la segunda mitad del año, en línea con las expectativas de crecimiento de la producción shale.

En el segmento de Downstream, las refinerías de YPF alcanzaron un nuevo récord de procesamiento de 344.000 barriles diarios. Ese desempeño permitió registrar máximos históricos en producción de nafta premium y destilados medios, evitando importaciones y habilitando exportaciones de combustibles a países de la región, además del abastecimiento a refinadores locales.

En infraestructura, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanzó con más del 62% de ejecución al cierre de marzo. En abril, YPF adquirió 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte y elevó su participación en el proyecto al 30%, asegurando capacidad de evacuación para el crecimiento proyectado de producción en los próximos años.

En paralelo, la empresa continuó avanzando en el proyecto Argentina LNG junto a ENI y XRG, la unidad internacional de ADNOC. Los socios trabajan en la estructuración financiera, estudios técnicos y acuerdos regulatorios y provinciales necesarios para el desarrollo de la iniciativa. Además, en abril YPF cerró la adquisición total de los tres bloques no convencionales que abastecerán de gas al proyecto.

En el plano financiero, la compañía registró un flujo de caja libre superior a US$870 millones durante el trimestre, impulsado por la mejora operativa y el cobro parcial de desinversiones en activos no estratégicos, entre ellos la participación en Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr.

Gracias a esa generación de caja, YPF logró adelantar pagos de deuda por alrededor de US$750 millones en los primeros cuatro meses del año y reforzó su posición de liquidez, que alcanzó los US$1.700 millones al cierre de marzo de 2026.