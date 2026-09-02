Lorena Pérez y la historia de la moda: “Las mujeres estuvieron mucho más vinculadas con la funcionalidad de la ropa”

La periodista e historiadora Lorena Pérez presenta Modistas, un libro que recupera historias, oficios y protagonistas de la moda desde una mirada centrada en las mujeres. A partir de archivos, entrevistas y fotografías reunidos durante años, la autora propone recorrer distintas décadas para descubrir cómo la ropa también puede contar los cambios sociales, culturales y económicos de una época.

En diálogo con Mejor Informado, Pérez cuenta cómo nació la investigación durante la pandemia y explica por qué mirar a las mujeres que confeccionaron, diseñaron y transformaron la vestimenta permite también comprender la historia de la sociedad.

¿Cómo nació la idea de este libro, Modistas?

La idea nace durante la pandemia. En ese momento en el que todos quedamos reflexionando sobre nuestras propias vidas, yo empecé a organizar mi material de trabajo: audios, archivos, entrevistas, fotografías y videos. Tengo un sitio, blogdemoda.com, donde fui guardando durante años todo ese material de prensa. Y al comenzar a ordenarlo, a volver a escuchar entrevistas y a leer archivos, descubrí que había una línea de trabajo que me interesaba especialmente: “Mujeres vestidas por mujeres”. Ahí pensé que podía hacer algo más con todo ese material. No solamente recorrer mi propia carrera como periodista, sino mirar hacia atrás desde otra perspectiva y construir una investigación. Primero presenté el proyecto como una investigación en el Fondo Nacional de las Artes, donde recibí una beca. Y en ese momento la idea del libro quedó definitivamente planteada: contar la historia desde la perspectiva de la mujer y de su trabajo en la moda a través de diferentes décadas. Así empezó a nacer Modistas. Fue un proceso con momentos de muchísimo trabajo, otros en los que necesitaba dejarlo respirar, y después volver a las entrevistas, al archivo y a la investigación. Hay muchísimo material detrás del libro.

Cuando uno recorre el libro y tu carrera como periodista, pero también tu mirada como historiadora, aparece algo muy interesante: la relación entre la moda, la sociedad y el rol de la mujer. ¿Cómo fue evolucionando esa relación a través del tiempo?

La moda tiene algo muy interesante: sucede dentro de una sociedad y, aunque no genera herramientas por sí misma, va representando las tensiones y los debates de cada momento. Por eso la moda es una herramienta muy interesante para leer la historia y entender qué estaba pasando en cada década. De hecho, durante el siglo XX uno puede mirar las diferentes décadas y encontrar allí lo que sucedió socialmente, culturalmente y también económicamente. Este siglo es más difícil de leer de esa manera porque cambió absolutamente todo.

La autora del libro Modistas conversó con Mejor Informado.

¿Por eso el libro se llama Modistas?

Exactamente. La idea parte de esa mujer que hace el vestuario, que lo compone, que lo construye y lo confecciona pensando en situaciones concretas de la vida cotidiana. Después aparecen las casas de moda, las diseñadoras, las artistas que trabajan con la moda y las empresarias textiles. El oficio se va profesionalizando hasta que, por ejemplo, la UBA presenta la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en 1989, y en los años 90 aparece la primera camada de diseñadores con título universitario. Hay todo un trasfondo que permite ver cuáles eran las inquietudes de una sociedad y cómo esas inquietudes también se expresaban a través de la ropa.

Por otro lado, el libro también busca correrse de esa idea de la moda asociada solamente al artificio, al vestido hermoso o a una prenda que pueden usar unas pocas personas.

Porque cuando pensamos en moda, muchas veces aparecen primero los grandes diseñadores varones. Pero las mujeres históricamente estuvieron mucho más vinculadas con la funcionalidad y la practicidad de la ropa cotidiana, justamente porque eran sus principales usuarias. Por eso, seguir ese hilo conductor desde la década del 50 hasta el 2020 permite observar cómo fueron cambiando la mujer, la sociedad y también nuestra manera de vestir.

La entrevista a Lorena Pérez, autora de Modistas