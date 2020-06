Mike Amigorena quiere cuarentena cada cuatro meses

No todos los actores y las actrices están pasándola bien con el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, Mike Amigorena dio su opinión y un guiño a una cuarentena “cada cuatro meses”.

Es que el actor reconoció en TeleShow que se siente cómodo con la idea del aislamiento e incluso se acostumbró:

''No me disgusta, no me disgusta. Me gustaría que fuera así, te lo juro, me gustaría que sea. El otro día con Sofi lo hablábamos. Que cada cuatro meses haya como, un guardaje de quince días, veinte días, que no sea por una pandemia ¿no? Que sea como algo legal en donde para qué, para que el planeta descanse, para que todo descanse. Te digo quince por no decirte un mes ¿no?''.

Ante la situación de otros actores y actrices que la están pasando mal porque no tienen trabajo dijo: "Nosotros levantamos Cabaret de un día para el otro y nos pagaron hasta ahí, no la totalidad del contrato. No tengo idea si corresponde, o no. Son producciones que tenían tantos espectáculos... y tantos espectáculos se quedaron sin nada. No sé qué está pasando con Polka, con Separadas. No sé cómo es el arreglo. Me parece raro que las productoras no banquen a sus actores, que gracias a nosotros ellos se pudieron sostener y construir. Si no sos creativo o paciente, en este momento te volvés loco. También es aceptar la situación, porque es lo que está pasando, y ver qué te activa. Dar clases, verte videitos y hacer gags, cocinar, grabarte y explicar cómo limpiar, por ejemplo, de determinada manera el balcón. Lo único que hace la queja es regar lo que padecés".