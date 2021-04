Esta noche se entregan los premios Oscar

Este domingo a las 22 tendrán lugar los “Oscar de la pandemia”. En un contexto sanitario complejo por el avance de la segunda ola de coronavirus y una transmisión que fue postergada al menos dos meses, la industria del cine tendrá su día para celebrar.

La 93° gala comenzará a las 22, aunque la transmisión por TNT y TNT Series será a partir de las 9 de la noche. La sede central será el histórico Dolby Theatre y también habrá una base montada en la estación ferroviaria Union Station. Además, Londres y París tendrán escenarios alternativos para efectivamente hacer de la ceremonia un evento presencial con todos los protocolos sanitarios. Desde la academia se opusieron a realizar la entrega desde la virtualidad.

Según informó la revista Variety, en medio de la ceremonia, los nominados y sus acompañantes podrán no hacer uso del tapabocas al menos cuando estén “en vivo”, mientras que deberán usarlo obligatoriamente cuando “las cámaras se apaguen”.

Además, habrá controles de temperatura y se organizarán rotaciones de los invitados a lo largo de la velada para garantizar el distanciamiento, aforo limitado y la alfombra roja será reducida. La ceremonia durará al menos 3 horas.

Quienes fueron nominados pudieron viajar a Los Ángeles como “trabajadores esenciales” para evitar restricciones impuestas y están cumpliendo una cuarentena estricta y se solicitará un test negativo de COVID-19 antes de la gala.

LOS NOMINADOS DE ESTA NOCHE

Mejor Película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Director/a

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zaho, Nomadland

Emerald Fennell, Hermosa venganza

Mejor Actor

Riz Ahmed, El sonido del metal

Chadwick Boseman, La madre del Blues

Gary Oldman, Mank

Anthony Hopkins, The Father

Steven Yeun, Minari

Mejor Actriz

Viola Davis, La madre del Blues

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Hermosa venganza

Mejor Actriz Secundaria

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor Actor Secundario

Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya, Judas y el mesías negro

Leslie Odom Jr, One night in Miami

Paul Raci, El sonido del metal

Lakeith Stanfield, Judas y el mesías negro

Mejor Guion Original

Judas y el mesías negro

Minari

Hermosa venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Guion Adaptado

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor Película Internacional

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold his Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Mejor Película Animada

Onward

Over the Moon

A Shaun, The Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Mejor Canción Original

“Fight for You”, de Judas y el mesías negro

“Hear my Voice”, de El juicio de los 7 de Chicago

“Io Sì (Seen)”, de La vida ante sí

“Speak Now”, de One Night in Miami

Mejor Maquillaje y Peinados

Emma

Hillbilly Elegy

La madre del Blues

Mank

Pinocchio

Mejores Efectos Visuales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor Cinematografía

Judas y el mesías negro

Mank

News of the World

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Edición

The Father

Nomadland

Hermosa Venganza

El sonido del metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Diseño de Producción

The Father

La madre del Blues

Mank

News of the World

Tenet

Mejor Sonido

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

El sonido del metal

Mejor Corto Documental

Colette

A Concerto is a Conversation

Do not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latash

Mejor Documental

Collective

Crip Camp

El agente Topo

Mi maestro el pulpo

Time

Mejor Corto

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor Corto Animado

Burrow

Genius Loci

If Anithing Happens I Love You

Opera

Yes-People

Mejor Banda de Sonido

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Mejor Diseño de Vestuario

Emma

La madre del Blues

Mank

Mulan

Pinocchio