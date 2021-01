Nomadland acapara premios antes de los Oscar

"Nomadland", la cinta de Chloe Zhao protagonizada por Frances McDormand, que el sábado pasado había sido consagrada por la crítica de Hollywood, se llevó anoche el premio principal en la 30º edición de los premios Gotham de cine independiente, que se realizó en Nueva York.



El filme, que narra la historia de una viuda sin techo que vive en una camioneta, también fue elegida por la audiencia como la mejor producción del año, según consignan sitios de Hollywood.



La mexicana "Sin señas particulares", de Fernanda Valadez, se alzó con el premio a la mejor película extranjera; mientras que "A Thousand Cuts" y "Time" compartieron el galardón al mejor documental.



Al igual que el sábado en la entrega de premios de la crítica, Riz Ahmed fue elegido el mejor actor por su rol en "El sonido del metal", mientras que Nicole Behaire obtuvo lo propio en el rubro femenino por "Miss Juneteenth".



Entre las series, "Watchmen" se consagró entre las de formato largo de más de 40 minutos y "I May Destroy You", entre las de formato corto menor por debajo de ese tiempo.



La ceremonia de los Gotham se desarrolló de manera mixta, con trasmisión por streaming desde un salón vacío y discursos de agradecimiento desde distintas meses armadas de manera digital que simulaban estar en el lugar.



“Aunque somos la primera, definitivamente no seremos la última entrega de premios que explore nuevas maneras de reunirse”, dijo Jeffrey Sharp, director ejecutivo del Gotham Film & Media Institute, al abrir la velada desde su sede en Wall Street Cipriani del bajo Manhattan.