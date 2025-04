Dolor en Hollywood por la muerte del actor Val Kilmer, a sus 65 años

The Doors declaró que la interpretación vocal de Val Kilmer como Jim Morrison en la película "The Doors" (1991) fue tan convincente que no pudieron distinguir su voz de la original de Morrison.



Vaya sesión de fotos uD83DuDCF8uD83DuDCF8uD83DuDCF8



DEP Val Kilmer pic.twitter.com/SFgFzlXeHb