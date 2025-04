Murió el humorista Toti Ciliberto a los 63 años: ¿Cuál fue el motivo?

Durante la madrugada del martes 1 de abril llegó la peor noticia sobre Toti Ciliberto. Sucede que ese humorista que supo despertar tantas risas con sus personajes y sketches perdió la vida. En medio del dolor y mientras muchas personas del medio le dan el último adiós, se supo cuál fue el motivo de su muerte.

Luego de que se difundiera la triste noticia sobre la muerte de Toti Ciliberto, llegaron los mensajes de despedida y agradecimiento por las risas que supo dibujar con sus chistes. Si bien en un principio hubo incertidumbre respecto a qué causó su muerte, se filtraron los motivos.

Sucede que el humorista falleció en el hospital Thompson de San Martín, donde se encontraba internado. Sin embargo, de un momento a otro, mientras se preparaba para su traslado, sufrió una hemorragia interna seguida de un paro cardíaco, que terminó con su vida.

El encargado de contar los detalles fue Larry de Clay, quien supo ser un fiel amigo de Toti Ciliberto y lo acompañó hasta los últimos momentos. “Se lo iban a llevar para otro lado para hacerle unos estudios más complejos. No sé qué pasó, por qué no lo llevaron”, le contó a Infobae, aún conmocionado por la triste noticia.

En medio de su tristeza, y para que la gente sepa qué fue lo que ocurrió, Larry de Clay se armó de valor para contar cómo fueron las últimas horas del humorista fallecido: “Sé que había tenido un problema intestinal hace 3 o 4 meses, se descompensó y debieron internarlo. Ayer a la tarde estaba mejor, pero en la madrugada entró en paro”.

Por su parte, Rosita Speratti, la esposa de Larry, contó cómo fue que ellos llegaron al hospital para ayudar: “Analía, su actual mujer, me escribió a ver si podíamos darle una mano porque Toti estaba internado en el Thompson en San Martín y allí no tenían la aparatología necesaria para hacerle unos estudios”.

Sin embargo, todo se complicó de un momento a otro: “Después no sé qué pasó, que no se hizo el traslado. Hoy, cuando Raúl se levantó para viajar a Bolívar a llevar unos útiles, vi un mensaje de Analía, y me dijo que Toti estaba muy mal en estado crítico. Fue una noticia terrible para Raúl, no lo podía creer. A la media hora me escribe Analía, llorando, dándome la peor noticia de que había muerto Toti. La verdad, es de no creer”.