Margot Robbie y Jacob Elordi han protagonizado una intensa promoción de la nueva película Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell. La actriz, que interpreta a Catherine Earnshaw, sorprendió en el estreno mundial el miércoles al lucir un vestido de Schiaparelli acompañado por el emblemático collar Taj Mahal, una joya que perteneció a Elizabeth Taylor.

El collar, valorado en 8 millones de dólares, tiene forma de corazón y fue un regalo de Richard Burton a Taylor por su 40º cumpleaños en 1972. Esta pieza histórica lleva inscrita la frase "el amor es eterno" en parsi y originalmente perteneció a Nur Jahan, esposa del emperador mogol Shah Jahangir, quien se lo obsequió en 1627.

El diamante de la historia

Tras pasar por manos de Shah Jahan, conocido como el "Rey del Mundo", el diamante fue dedicado a su esposa Mumtaz Mahal, cuyo fallecimiento motivó la construcción del famoso mausoleo Taj Mahal. El collar, con un recorrido fascinante, terminó finalmente en la colección de Elizabeth Taylor, reflejando la intensidad de su relación con Burton, marcada por la pasión y las turbulencias.

La pareja de actores que encarnan a Catherine y Heathcliff ha mostrado una conexión especial. Margot Robbie confesó sentirse "perdida, como un niño sin su manta o algo así" cuando Jacob Elordi no estaba en el set, mientras que Elordi describió su vínculo como una "obsesión mutua". En una muestra de complicidad, él le llevó rosas el día de San Valentín y ambos lucen anillos a juego con esqueletos abrazados y la inscripción "Sea lo que sea de lo que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales".

Emerald Fennell, directora de la película, aclaró que su adaptación no es una copia fiel de la novela de Emily Brönte, sino una interpretación emocional y provocadora que busca capturar la esencia del libro que leyó a los 14 años. "Quería hacer algo que me hiciera sentir como me sentí cuando lo leí por primera vez, lo que significa que es una respuesta emocional a algo", declaró a la BBC.

El estreno de Cumbres Borrascosas está programado para el día de San Valentín, un día que parece perfecto para presentar una historia de amor tan tormentosa y apasionada. La presencia de la joya Taj Mahal en la alfombra roja no solo rinde homenaje a una leyenda de Hollywood, sino que también refleja el espíritu intenso que la película promete transmitir.