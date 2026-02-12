¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan Cumbres borrascosas en una versión menos erótica

La nueva adaptación de Emerald Fennell de la clásica novela muestra a la pareja más atractiva del cine actual en una historia que oscila entre el amor obsesivo y la venganza, pero que no logra transmitir la emoción esperada.

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 11:39
Margot Robbie y Jacob Elordi, dos de las figuras más destacadas y con mayor carga sexual en Hollywood actualmente, se unen en la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell. Esta combinación prometía una experiencia intensa, pero la película presenta una historia con menos erotismo del esperado.

La directora Emerald Fennell, que ya había trabajado con Robbie como productora en proyectos como Hermosa venganza y Saltburn, decidió llevar al cine esta clásica novela de Emily Brontë, un desafío considerable por la extensión y complejidad del texto original, que suele superar las 400 páginas según la edición.

En esta versión, Robbie y Elordi interpretan a Cathy y Heathcliff, protagonistas de una historia de amor marcada por la obsesión y la crueldad. Sin embargo, la película no aclara si se centra en el enamoramiento romántico o en el obsesivo, ni si la trama gira en torno al amor o la venganza, dejando un enfoque ambiguo que genera incertidumbre en el espectador.

Fennell tomó libertades importantes en la adaptación, modificando aspectos sustanciales de la novela original. Por ejemplo, el hermano de Cathy, un personaje fundamental en el relato de Brontë, fue eliminado y el tono general se acerca a una reinterpretación con elementos que rozan el sadomasoquismo, incluyendo escenas como una en la que Cathy se masturba al aire libre.

La historia sigue el clásico conflicto social y emocional: Heathcliff, un niño adoptado por el Sr. Earnshaw, crece en un entorno aristocrático junto a Cathy, pero las diferencias de clase dificultan su relación. Cuando Cathy se casa con Edgar Linton, Heathcliff se va y regresa convertido en un hombre adinerado, desencadenando una serie de eventos marcados por el despecho y la venganza.

Visualmente, la película refleja el estilo característico de Fennell, con una escenografía que mezcla épocas y una estética semipunk que renueva el clásico. El vestuario, maquillaje y peinado de Robbie destacan en este sentido, mientras que la banda sonora incluye piezas de la cantante Charli XCX, aportando una atmósfera contemporánea.

A pesar de estos elementos, la película no logra explotar el potencial erótico de sus protagonistas. Los primeros planos de Robbie y Elordi son visualmente atractivos, pero carecen de la emoción genuina que podría haber elevado la intensidad dramática y romántica del filme.

Cumbres borrascosas se estrena en salas IMAX y en cadenas como Cinemark Palermo, Hoyts Abasto, Unicenter, Dot, Cinépolis Recoleta, Pilar y Avellaneda, así como Showcase Belgrano, Haedo y Rosario. Con una duración de 136 minutos, el drama británico-estadounidense mantiene la clasificación SAM 16 R.

