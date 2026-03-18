Eliana Guercio sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar un video desde el jardín de su casa, donde disfrutaba de un momento tranquilo tomando mates mientras el resto de su familia aún dormía. Sin embargo, lo que parecía un instante de calma se transformó en un espacio para expresar su molestia por los comentarios que recibió en redes sociales.

En el video, la ex vedette explicó que había evitado revisar las redes por un tiempo, pero un contenido relacionado con una compañera de Gran Hermano llamó su atención. "Me levanto, nadie despierto, me preparo el mate y agarro el celular para mirar las redes sociales que hace rato no veo porque no comento por lo que dice X en GH. Cuestión, me aparece aleatoriamente, de cuentas que no sigo, y cuando ves que la misma persona habla de vos varias veces en una misma semana…".

Guercio continuó con una mezcla de ironía y firmeza: "Decís '¿No era que me ibas a iluminar?'. Dos cosas, o soy irresistible para ella o está obsesionada o le sirve un montón. Que si es así me alegro por ella. Nunca contesto porque para mí no vale la pena. No es un tema que me genere las ganas de contestar. Pero como hoy estoy muy al pepe esperando que alguien se despierte en la casa de GH le voy a contestar".

Mientras se cebaba mates, la esposa de Chiquito Romero adelantó que su respuesta sería sutil pero contundente: "Quedó con un moño en la cabeza de regalo y es muy tentador contestar. Casi que prefiero usar mi tiempo para otra cosa pero como estoy tomando mates… Así que le voy a contestar muy sutilmente y chiquito".

Consciente de su carácter, Guercio aclaró: "No tengo su nivel de maldad aunque soy brava. En una de las últimas galas hice un chiste muy naif a Tato que hasta él me lo devuelve con una sonrisa. Incluso, cuando terminó el programa le pregunté si estaba todo bien y me dijo que sí. Es inteligente, entiende del show".

La polémica se intensificó cuando relató cómo fue interpretado su humor por la otra persona: "Por este chiste muy naif me han hecho ver como asesina serial, violenta. Humor para esta persona es decirle a una persona que se llama Eugenia, Eugebria o a otro que se llama Juan Pablo decirle Juan Bobo. Eso es humor para ella. Eso es humor, el meterte en lo personal, meterte en el juego es terrible y sos una delincuente".

Finalmente, Eliana Guercio no dudó en cuestionar la actitud de su compañera: "Soy una delincuente. Qué nivel de caradurez que hay que tener. Si me decís que es una persona buena, amorosa, que todos quieren, que es amor y paz, bueno, pero estamos hablando de una persona que le dijo a la hija de una colega que regenteaba gente. No se hace cargo de nada cuando se equivoca. Barbaridades dice. ¿Me vas a seguir iluminando? Porque te voy a seguir contestando".

Al cierre de su descargo, la ex vedette reveló el nombre de la destinataria de sus palabras: Laura Ubfal, dejando en claro que la tensión entre ambas podría continuar y generar un fuerte enfrentamiento público.