La salida de Nick de Gran Hermano no solo sacudió el juego dentro de la casa, también generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales. La gala dejó un mano a mano cargado de expectativa y, una vez confirmado el resultado, los memes no tardaron en aparecer para comentar el desenlace con humor.

La noche se desarrolló bajo la modalidad de voto positivo, lo que obligó a los participantes a depender del apoyo del público para seguir en competencia. A lo largo del programa, el conductor fue anunciando quiénes lograban continuar, mientras crecía la tensión entre los que quedaban en placa.

En ese contexto, algunos nombres comenzaron a salir rápidamente de la zona de riesgo. Eduardo fue uno de los primeros en asegurarse una semana más dentro de la casa, pese a que su continuidad no estaba garantizada. Con el paso de los minutos, también fueron confirmando su permanencia otros jugadores, lo que fue acotando la definición.

El momento más esperado llegó cuando la gala quedó reducida a un mano a mano final. Martín y Nicolás Sícaro, conocido como Nick, quedaron frente a frente en una definición que mantuvo en vilo tanto a los participantes como al público que seguía el programa desde sus casas.

Finalmente, se anunció el resultado que definió la eliminación. Nick fue el menos votado y tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano, cerrando así su paso por el reality en una instancia clave de la competencia. Su salida generó impacto inmediato, sobre todo por su cercanía con Ian Lucas dentro del juego.

La eliminación no fue la única de la semana. Días antes, Carlota también había quedado fuera del programa, por lo que el reality vivió una doble salida que modificó el tablero interno y dejó nuevas alianzas en juego dentro de la casa.

Mientras tanto, en redes sociales, el episodio se transformó rápidamente en tendencia. Los usuarios reaccionaron con memes que reflejaron sorpresa, ironía, burla y análisis del resultado, convirtiendo la eliminación de Nick en uno de los temas más comentados de la noche.