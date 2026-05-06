Titi de Gran Hermano dejó una historia abierta antes de ingresar a la casa y ahora esa versión empezó a tomar otro peso afuera. La participante había hablado en redes de un exnovio futbolista sin revelar su identidad, pero en Infama aseguraron que se trataría de Federico Redondo, hijo de Fernando Redondo.

La información fue planteada por Chiara Mancuso, quien vinculó directamente el relato de Titi con el jugador que actualmente se desempeña en el fútbol español. “Está hablando de nada más y nada menos de, todavía no lo nombró en la casa, Fede Redondo. El hijo de Redondo”, afirmó la ex Gran Hermano, al señalar al deportista como el hombre al que la participante habría hecho referencia.

Según esa versión, el motivo del silencio dentro del reality estaría relacionado con el temor a una posible reacción judicial. Chiara Mancuso explicó: “Lo que ella contaba en los videos es que la familia de él no la dejaba ir a verlo jugar al fútbol porque supuestamente en su familia no se puede ir a la cancha si sos mujer, que no la dejaba salir y que la trataba mal”.

El nombre de Federico Redondo, sin embargo, todavía no fue mencionado por Titi Tcherkaski dentro de la casa. Justamente sobre ese punto, Mancuso agregó: “Entonces, Titi tiene miedo de nombrarlo adentro de la casa y que la familia, o él mismo, le haga una demanda y tenga que salir”. La posibilidad de que el tema derive en un conflicto legal fue una de las razones que más llamó la atención.

Antes de entrar al programa, la participante ya había mostrado preocupación por ese escenario en un video que luego se viralizó. “Me sacan de la casa de Gran Hermano para llevarme a un juicio, ¿se imaginan? Realmente me preocupa muchísimo el tema de ‘El loco’ adentro de la casa... No sé si se me escapará el nombre, pero no me voy a limitar a nada”, había expresado.

En ese mismo material, Titi Tcherkaski fue mucho más dura al referirse a ese ex sin identificarlo públicamente. “Yo no soy ninguna cómplice de ningún agresivo, machista, golpeador, ludópata, ni nada. Dios ahí castigó muchas veces. Pero claro, yo voy a contar todo y ahora que tengo todo un país escuchando las anécdotas. Me motiva mucho más a contar con lujo de detalles”, lanzó, dejando claro que el tema podría volver a aparecer durante su estadía.

La participante también apeló a la ironía para hablar de lo que ese vínculo habría dejado en ella. “Me imagino al loco viendo la televisión diciendo y diciendo: ‘Esto lo creé yo. Si yo no la trataba tan mal a esta mina, capaz salía un poquito más recta’. En vez de terminar en Gran Hermano, terminaba, no sé, en Utilísima. Pero no, vos creaste este monstruo, hacete cargo de todas las cosas que yo cuente ahora”. Con esa frase, la historia pasó de ser un rumor de redes a una revelación que puede incomodar dentro y fuera de la casa.