Después de una espera de tres años y nueve meses sin música como grupo, BTS, la banda surcoreana líder del K-Pop, lanzó su quinto álbum de estudio titulado ARIRANG, que simboliza su esperado regreso a la escena musical internacional.
Durante este periodo, los siete miembros – RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook – cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrollaron proyectos individuales. Este proceso generó gran expectativa sobre su vuelta como conjunto.
El nuevo trabajo no solo representa su regreso discográfico, sino el inicio de una etapa artística renovada. Los integrantes colaboraron intensamente en la composición y producción, plasmando vivencias y emociones experimentadas durante la pausa.
El álbum está compuesto por 14 canciones que BTS dedicó a ARMY, su comunidad global de seguidores, con el objetivo de transmitir historias sinceras y conectar con emociones universales que atraviesan generaciones y culturas, tomando como base sus raíces y la actualidad de 2026.
Musicalmente, ARIRANG presenta un sonido distinto al de sus trabajos anteriores, con predominancia de rap y tonalidades oscuras. Explora diversos géneros y atmósferas que reflejan la madurez personal y artística adquirida tras el tiempo separados y el servicio militar.
La primera parte del álbum ofrece una energía intensa y expansiva, con temas ideales para presentaciones en vivo y que rememoran su camino hacia el estrellato global. En cambio, la segunda mitad se adentra en emociones introspectivas y el crecimiento personal, manteniendo la esencia del grupo.
RM, SUGA y J-Hope se destacan como principales compositores, mientras Jungkook y Jimin también aportaron en varias canciones. El disco cuenta además con productores internacionales reconocidos, como Picard Brothers, Tyler Spry, Ryan Tedder, Diplo y Flume, entre otros.
El título ARIRANG hace referencia a una emblemática canción folclórica coreana, símbolo cultural de nostalgia, esperanza y resiliencia, conceptos que BTS incorpora en esta nueva etapa.
Para celebrar su regreso, BTS realizará el evento BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, transmitido por Netflix el 21 de marzo a las 8 de la mañana desde Gwanghwamun, Seúl, marcando el inicio de esta nueva era.
El 27 de marzo se estrenará en la misma plataforma el documental BTS: el regreso, dirigido por Bao Nguyen, que mostrará el detrás de escena del proceso creativo y la reunión del grupo tras el servicio militar.
Posteriormente, BTS comenzará la gira mundial ARIRANG World Tour (2026-2027), con 82 conciertos en 34 regiones de Asia, América, Europa y Medio Oriente. Los fans argentinos aguardan la confirmación de las fechas previstas para el 23 y 24 de octubre.
Entre las canciones de ARIRANG destacan
- Body to Body: Un tema pop-rock que invita a la diversión en vivo, con influencias de la canción tradicional coreana Arirang, que celebra el reencuentro con ARMY.
- Hooligan: Con un sonido oscuro y marcado por el rap, representa un cambio en la propuesta musical del grupo.
- Aliens: SUGA anticipa que “Esta va a ser la canción del año”, en la que describen su unión como “alienígenas” frente a quienes los juzgan.
- FYA: Producida por Diplo, Flume y JPEGMAFIA, es un pop bailable que remite a una etapa oscura y ruda de su carrera, con frases que aluden a su permanencia y éxito.
- No. 29: Interludio instrumental que conecta la primera mitad intensa con la segunda más introspectiva.
- SWIM: La primera canción totalmente en inglés, que expresa amor por la vida construida y es el primer single del disco.
- Merry Go Round: Tema psicodélico que reflexiona sobre la sensación de repetición en la vida a pesar de la madurez.
- NORMAL: Con predominio vocal de Jin, Jimin, V y Jungkook, habla de la dificultad de vivir bajo la fama y cómo ya no se sienten “normales”.
- Like Animals: Balada pop con tintes rock que habla del deseo de vivir plenamente.
- They Don’t Know ‘Bout Us: Respuesta a las críticas que minimizan su éxito, reafirmando que su camino es único.
- One More Night: Canción entre house y pop que expresa el deseo de permanecer junto a la persona amada y, simbólicamente, junto a ARMY.
- Into The Sun: Cierre del disco que refleja la idea central de avanzar hacia un nuevo capítulo, acompañándose mutuamente, con un mensaje directo a sus fans.