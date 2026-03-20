Después de una espera de tres años y nueve meses sin música como grupo, BTS, la banda surcoreana líder del K-Pop, lanzó su quinto álbum de estudio titulado ARIRANG, que simboliza su esperado regreso a la escena musical internacional.

Durante este periodo, los siete miembros – RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook – cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y desarrollaron proyectos individuales. Este proceso generó gran expectativa sobre su vuelta como conjunto.

El nuevo trabajo no solo representa su regreso discográfico, sino el inicio de una etapa artística renovada. Los integrantes colaboraron intensamente en la composición y producción, plasmando vivencias y emociones experimentadas durante la pausa.

El álbum está compuesto por 14 canciones que BTS dedicó a ARMY, su comunidad global de seguidores, con el objetivo de transmitir historias sinceras y conectar con emociones universales que atraviesan generaciones y culturas, tomando como base sus raíces y la actualidad de 2026.

Musicalmente, ARIRANG presenta un sonido distinto al de sus trabajos anteriores, con predominancia de rap y tonalidades oscuras. Explora diversos géneros y atmósferas que reflejan la madurez personal y artística adquirida tras el tiempo separados y el servicio militar.

La primera parte del álbum ofrece una energía intensa y expansiva, con temas ideales para presentaciones en vivo y que rememoran su camino hacia el estrellato global. En cambio, la segunda mitad se adentra en emociones introspectivas y el crecimiento personal, manteniendo la esencia del grupo.

RM, SUGA y J-Hope se destacan como principales compositores, mientras Jungkook y Jimin también aportaron en varias canciones. El disco cuenta además con productores internacionales reconocidos, como Picard Brothers, Tyler Spry, Ryan Tedder, Diplo y Flume, entre otros.

El título ARIRANG hace referencia a una emblemática canción folclórica coreana, símbolo cultural de nostalgia, esperanza y resiliencia, conceptos que BTS incorpora en esta nueva etapa.

Para celebrar su regreso, BTS realizará el evento BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, transmitido por Netflix el 21 de marzo a las 8 de la mañana desde Gwanghwamun, Seúl, marcando el inicio de esta nueva era.

El 27 de marzo se estrenará en la misma plataforma el documental BTS: el regreso, dirigido por Bao Nguyen, que mostrará el detrás de escena del proceso creativo y la reunión del grupo tras el servicio militar.

Posteriormente, BTS comenzará la gira mundial ARIRANG World Tour (2026-2027), con 82 conciertos en 34 regiones de Asia, América, Europa y Medio Oriente. Los fans argentinos aguardan la confirmación de las fechas previstas para el 23 y 24 de octubre.

Entre las canciones de ARIRANG destacan