La salida de Mavinga de Gran Hermano: Generación Dorada conmocionó a la audiencia y a sus compañeros durante la última gala. La participante, originaria de la República Democrática del Congo, optó por abandonar la casa tras atravesar conflictos personales, una acusación de “violenta” y la añoranza de su familia.

La voz de Gran Hermano explicó que Mavinga no pudo manejar ciertas tensiones internas, lo que afectó su estado de ánimo, y que su deseo de reencontrarse con sus seres queridos fue determinante para su decisión de irse.

Mavinga admitió que la situación la sobrepasó: “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo”. Además, agradeció la oportunidad de participar y expresó su cariño hacia sus compañeros.

La pelea clave para la decisión final

La decisión se precipitó luego de una fuerte discusión con Cinzia, en la que fue acusada de “violenta”, un episodio que profundizó su malestar y dificultó la convivencia dentro del grupo.

El anuncio de su renuncia impactó a todos. Andrea del Boca y Yipio no pudieron contener las lágrimas al despedirla. La actriz manifestó tristeza, mientras que la comediante uruguaya la abrazó y le dedicó palabras de aliento. Otros integrantes del programa también mostraron su apoyo en un momento cargado de emoción.

La voz de Gran Hermano acompañó la despedida con afecto: “Mavinga, has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”.

Antes de salir, Mavinga se dirigió a sus compañeros para agradecerles por el cuidado y la convivencia: “Solamente decir, chicos, que los quiero a todos. Y gracias por lo que me mostraron y gracias por compartir. Gracias por la oportunidad, Gran Hermano”.

Reconoció que le hubiera gustado continuar en la competencia, pero que su estado emocional no se lo permitió. La despedida culminó con aplausos y una última interacción emotiva entre Mavinga y la voz del programa.

Minutos después, Santiago del Moro ingresó para animar al resto de los participantes, aún impactados por la salida. Les recordó el valor de estar en la casa y los felicitó por su compromiso: “Algunos se van, pero la verdad que los que están ahí por algo están y, y quiero felicitar. Yo honro mucho la gente que ama esa casa y cuando yo estoy viendo, digo, les escucho decir: ‘Me encanta estar acá, me encanta esta competencia’. Aprovéchenlo, chicos, yo sé lo que les digo”.