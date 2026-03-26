La decisión ya estaba tomada cuando la voz sonó en la casa. Mavinga dejó Gran Hermano por voluntad propia después de varios días atravesados por tensión interna, en una salida que sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su recorrido.

El anuncio no llegó de golpe, sino como cierre de un proceso que venía creciendo dentro del juego. En los días previos, la participante había quedado en el centro de distintos episodios que impactaron directamente en su estado emocional. Aunque en un primer momento se vinculó su salida con situaciones de racismo que había atravesado, el detonante fue otro. Un cruce puntual dentro de la casa derivó en acusaciones que la dejaron expuesta y generaron un clima que no logró revertir.

Ese episodio incluyó un momento de discusión donde se la relacionó con una actitud violenta, algo que luego se amplificó con comentarios y versiones que incomodaron al grupo y profundizaron el conflicto. En ese contexto, la producción comunicó la decisión con un mensaje que dejó en claro lo que estaba ocurriendo. La voz del reality explicó: "Desde hace unos días observo que hay una persona que no encuentra la manera de sobrellevar determinados conflictos que le inciden negativamente".

Minutos después, se confirmó que había sido ella quien pidió irse. En ese sentido, el Big agregó: "Me comunicó su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, acepto su decisión. Lo que menos quiero es que permanezca en su lugar en donde ya no está disfrutando".

El mensaje continuó con un reconocimiento a su paso por el programa. La voz del reality expresó: "Hay una persona que no encuentra la manera de sobrellevar determinados conflictos que le inciden negativamente. Me comunicó su deseo de abandonar la casa y, por supuesto, acepto su decisión. Mavinga, has sido una gran jugadora pero, sobre todo, fuiste y sos una excelente persona".

Antes del cierre, también le dedicaron unas palabras finales: "Mavinga, has sido una gran jugadora pero, sobre todo, fuiste y sos una excelente persona. Espero, de todo corazón, que afuera encuentres lo que estás necesitando y recuperes esa sonrisa tan linda".

Ya con un pie fuera del juego, la propia Mavinga respondió con emoción y explicó cómo llegó a esa decisión. La participante dijo: "Yo también te voy a extrañar. Gracias por la oportunidad. Hice todo el esfuerzo para seguir, pero mi cabeza no sintió lo mismo".

En su despedida, también se dirigió a sus compañeros y agregó: "Agradezco a toda la gente en la casa y estoy feliz de ser parte y compartir con los chicos". Y cerró con una frase que resumió el momento: "Los quiero a todos y gracias por la oportunidad".

Así, entre el desgaste emocional y un conflicto que no logró superar, Mavinga puso fin a su paso por la casa. Su salida no solo modificó el juego, sino que también dejó una de las despedidas más impactantes de la edición.