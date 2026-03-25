La posibilidad de que Graciela Alfano se sume a Gran Hermano: Generación Dorada comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos del reality. La exvedette rompió el silencio y dejó frases explosivas que alimentan el rumor de su ingreso.

Todo ocurrió durante una entrevista que Graciela Alfano brindó en Intrusos, donde fue consultada directamente por su posible participación en el programa de Telefe. Lejos de esquivar el tema, la mediática se mostró entusiasmada y dejó abierta la puerta a esta nueva experiencia.

“Yo soy creativa. No sé si van a aguantar, es lo que puedo decir”, lanzó Graciela Alfano, fiel a su estilo provocador. Con esa frase, dejó entrever que su personalidad fuerte podría alterar por completo la convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada.

Pero eso no fue todo, porque la actriz también dio a entender que las negociaciones ya estarían en marcha. “Por supuesto que mi cabeza no para. Mi representante ya está empezando a negociar y es porque ya tengo ideas”, aseguró Graciela Alfano, generando aún más expectativa.

La posible llegada de Graciela Alfano a Gran Hermano: Generación Dorada promete revolucionar el juego. Su historial mediático, su carácter frontal y su experiencia en televisión podrían convertirla en una de las participantes más fuertes de la edición.

Además, la figura dejó en claro cuál sería su rol dentro del reality. “Yo entro en un lugar a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer: show y rating”, afirmó Graciela Alfano, dejando en evidencia que no pasaría desapercibida en la casa.

En este contexto, la producción de Telefe evalúa incorporar figuras de peso para esta edición especial de Gran Hermano: Generación Dorada, y el nombre de Graciela Alfano encaja perfectamente con ese objetivo.

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las declaraciones de Graciela Alfano encendieron todas las alarmas. De concretarse su ingreso, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada podría vivir uno de los momentos más explosivos de su historia.