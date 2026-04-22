Valeria Mazza recordó con afecto y humor su vínculo con Papa Francisco, a un año de su fallecimiento ocurrido en el lunes de Pascua de 2025. La modelo argentina compartió detalles inéditos que muestran la cercanía y humanidad del pontífice durante sus encuentros en el Vaticano.

La relación entre Valeria Mazza y el Papa Francisco se remonta a años antes de su elección como líder de la Iglesia Católica. Su primer encuentro tuvo lugar en un evento en la Universidad Católica Argentina, cuando Jorge Bergoglio aún era arzobispo de Buenos Aires. "Ahí lo conocí a Bergoglio, que él era el jefe de la Iglesia de Buenos Aires en ese momento", explicó la modelo, quien vivió con sorpresa y alegría la noticia de su nombramiento papal: “Estaba en el auto cuando escuché en la radio que el nuevo Papa era argentino, con una sorpresa enorme y una alegría y un descreimiento”.

La cercanía de Mazza con el Vaticano

Tras la elección papal, la relación se profundizó con visitas al Vaticano donde Valeria Mazza y su familia fueron recibidos con calidez. "Enseguida nos preguntó por nuestra familia, por los chicos, ‘¿cuándo van a venir? tráiganme los chicos’", relató la modelo, mostrando la atención genuina de Francisco por los suyos.

Entre las anécdotas más recordadas, Valeria Mazza destacó un momento cargado de humor durante una presentación con su madre. “Cuando le presenté a mi madre, empezó: ‘¿dónde está Gravier? ¿dónde está Gravier? sos un ídolo, que viajás con tu suegra’”, contó entre risas, en referencia a su esposo, Alejandro Gravier.

Además de encuentros familiares, Mazza participó como moderadora en actividades organizadas en el Vaticano sobre temas como la esclavitud moderna y el cambio climático, en consonancia con la encíclica Laudato Si. La modelo describió estas experiencias como “súper emocionantes” y destacó que el Papa siempre se hacía presente al final de las jornadas, manteniendo su estilo cercano y atento.

El último encuentro con el Papa Francisco

El último encuentro con Papa Francisco tuvo lugar el 31 de enero de 2025, cuando la familia Mazza compartió una hora y media de conversación íntima con el pontífice. “Le preguntaba a los chicos, ellos le contaban qué hacían de su vida”, relató Valeria. Incluso hubo espacio para momentos especiales, como cuando “Taina le cantó, la verdad que fue súper lindo”.

Semanas después, la salud del Papa se deterioró y ya no volvió a salir. La modelo valoró ese último encuentro como un “regalo hermoso” que guarda con especial cariño.

Momentos íntimos de Valeria Mazza con papa Francisco en el Vaticano

En sus palabras finales, Valeria Mazza definió a Papa Francisco como “un valiente, un gran valiente”, resaltando su capacidad de transformar la Iglesia a través de la palabra y el corazón. Este testimonio íntimo no solo rinde homenaje a su figura institucional, sino que destaca su calidez humana, su sonrisa y el humor que marcó a quienes lo conocieron.