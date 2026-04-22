La Maciel reapareció en el debate de Gran Hermano con una explicación mucho más cruda sobre su salida. Lejos de reducirlo a una sola escena o a una discusión puntual, contó que venía acumulando tensión desde hacía días y que la notificación judicial terminó de empujarla a un límite que ya no pudo sostener. Por eso, cuando habló, puso el foco en todo lo que se le vino encima al mismo tiempo.

El momento más fuerte de su relato llegó al recordar cómo recibió esa información dentro del reality. “Fue una bomba, me tiraron al piso, me rompieron”, dijo, todavía atravesada por la magnitud de ese golpe. Aun así, enseguida buscó dejar clara su postura sobre el contenido de la denuncia y marcó que, según su versión, no habría elementos concretos en su contra. “El mensaje me llegó tarde, no hay nada”, lanzó, intentando despegarse de la acusación que la sacudió en pleno aislamiento.

En ese mismo tramo, la ex participante explicó que para ella no se trató de un episodio aislado ni completamente nuevo. “Hace muchos años que vengo recibiendo acoso en redes sociales y tuve una persecución”, aseguró, al describir un desgaste que ya traía desde antes de entrar a la casa.

A esa presión externa se le agregó algo todavía más silencioso: el efecto emocional del encierro. La Maciel admitió que la distancia con su entorno empezó a pesarle cada vez más y que, con el correr de los días, dejó de poder administrar esa angustia como venía intentando. “Extrañar me jugó una mala pasada”, reconoció. Después completó esa idea con otra confesión que mostró cuánto le costaba aflojar frente a los demás: “Sentía que si lloraba me estaba mostrando débil”.

La convivencia tampoco pasó sin consecuencias. Dentro de la casa hubo vínculos que la movilizaron más de lo que esperaba y que, en ese estado de fragilidad, terminaron afectándola todavía más. “Brian fue el primero que me buscó, pero me desactivé”, explicó, aludiendo a una reacción interna que ni siquiera ella misma pudo frenar.

Lo que dejó planteado, en definitiva, es que la salida no respondió a un capricho ni a una decisión tomada en frío. La Maciel describió un cuadro de desgaste acumulado, donde la denuncia fue determinante, pero no única. Había miedo, cansancio, recuerdos que se reactivaron y una sensación de vulnerabilidad que ya no podía esconder detrás del juego.